DOOM Eternal : quid de l’impact du RTX sur les performances ?

Plus de 60 IPS en Full HD pour toutes les cartes depuis la RTX 2060, du 4K / Ultra à plus de 60 IPS sans l’aide du DLSS pour les RTX 3080 et RTX 3090.

Le 29 juin, DOOM Eternal a reçu une mise à jour qui lui a apporté le ray tracing RTX et le DLSS. Déjà au moment de sa sortie, le FPS d’id Software était un petit bijou d’optimisation, capable de tourner à plus de 60 images par seconde en 1080p / Ultra avec une Radeon RX 580. Est-il toujours aussi exemplaire avec le ray tracing ?

Plutôt, selon les tests effectués par PCGamesHardware. En Full HD, avec le ray tracing activé et sans l’aide du DLSS, toutes les cartes gérant matériellement cette technologie délivrent plus de 60 images par seconde. La RX 2060 offre 80 IPS en moyenne, et ne descend jamais sous les 65 IPS. Les Radeon RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT d’AMD permettent de dépasser les 100 IPS. Enfin, les RTX 3080, RTX 3080 Ti et RTX 3090 délivrent en moyenne plus de 200 IPS.

Le DLSS à la rescousse en 4K

On vous le concède, on n’achète pas ce genre de cartes graphiques haut de gamme pour jouer en 1080p. Avec une définition en 3840 × 2160, seul le trio de NVIDIA susmentionné ne flanche jamais sous les 60 IPS. Les GPU collaborent avec un processeur Ryzen 9 5950X (16 cœurs / 32 threads) et 32 Go de DDR4-3800. La carte mère utilisée est une Asus X570 Crosshair VIII Hero.

Naturellement, pour les cartes graphiques RTX de NVIDIA, le DLSS permet de grappiller de précieuses images par seconde. Le site DSOGaming livre les résultats ci-dessous ; le DLSS est réglé sur le mode Qualité. En 4K avec une RTX 3080, le DLSS booste les performances d’environ 30 %. Cela permet de dépasser les 120 images par seconde.

La machine utilisée par DSOGaming possède un processeur Intel Core i9-9900K (8 cœurs / 16 threads) et 16 Go de DDR4-3600. Au passage, notez que DOOM Eternal fonctionne actuellement avec la version 2.1.66.0 du DLSS plutôt qu’avec la dernière version, la 2.2.6.0. Apparemment, il suffit de remplacer le fichier DLL DLSS par la version plus récente pour en profiter. John Papadopoulos indique avoir piqué le fichier de LEGO Builder’s Journey et n’avoir rencontré aucun problème de compatibilité.

Pour découvrir tous les benchmarks comparatifs, notamment dans d’autres définitions, n’hésitez pas à consulter les sources.

Comparaison RTX on / off

Par ailleurs, si vous vous demandez quelles différences visuelles induit le RTX sur DOOM Eternal, il y a plusieurs vidéos comparatives sur YouTube. En voici quelques-unes, sur PC et Xbox Series X.

