Les Galaxy Buds 2 Pro de Samsung passent à 159 € grâce à une ODR de 70 €

C’est le moment de profiter de ce bon plan car grâce à une offre de remboursement de 70 €, les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro de Samsung sont à 159,99 € au lieu de 229,99 €.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro > 159,99 € chez Orange

Les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro sont à prix cassé grâce à une ODR

Pour profiter des écouteurs Galaxy Buds 2 Pro, il va vite falloir effectuer votre commande puisque l’offre de remboursement proposée par Orange prendra fin le 4 janvier 2023. Voici donc plus de détails sur les caractéristiques techniques du produit concerné.

Les Galaxy Buds 2 Pro sont disponibles en plusieurs couleurs, ça sera donc à vous de choisir entre noir, rose ou blanc. Sachez surtout que ces écouteurs sont confortables et performants grâce à deux haut-parleurs et trois microphones, ce qui vous permettra d’avoir des appels de qualité. Ils sont également équipés de l’option réduction de bruit active avec la capacité de réduire le son du bruit de fond jusqu’à 98 %. La batterie et le boitier de recharge vous permettront d’avoir une autonomie de presque 30 heures et les plus gourmands pourront utiliser la recharge rapide.