Les kits média Raptor Lake de Intel sont là, et voici les photos

Comme souvent, lorsqu’un nouveau produit est sur le point d’arriver dans les boutiques, les constructeurs font parvenir aux médias des kits très soignés. Ces derniers contiennent – entre autres – des échantillons qui peuvent être testés.

La prochaine génération de processeurs Intel, qui porte le nom de code Raptor Lake, ne fait pas exception à la règle. Ainsi, tout juste un an après l’arrivée des puces Alder Lake (la douzième génération de processeurs du fondeur de Santa Clara), et alors que la pression de son concurrent AMD se fait de plus en plus pressante avec sa septième génération de puces Ryzen, les premiers Raptor Lake destinés aux PC de bureau débarquent dans les rédactions du monde entier dans un écrin de toute beauté. Leur commercialisation débutera fin octobre.

Raptor Lake de Intel, les premiers benchmarks arrivent

À l’instar de bijoux provenant des plus grands joailliers, les nouvelles puces Intel Core i9-13900K et Core i5-13600K sont particulièrement bien mises en valeur dans ce coffret entouré d’un film holographique, qui est présenté en l’occurrence par la chaîne YouTube allemande Caseking. Dès son ouverture, on découvre l’architecture interne du processeur. Et sous ce dernier, figure un bloc comprenant une autre représentation du die de la puce Core i9, que l’on peut exposer fièrement dans sa rédaction, ainsi que – plus important encore – les deux puces de treizième génération. De quoi lancer les premiers benchmarks…

Rappelons que ces deux puces reprennent l’architecture Alder Lake, avec des cœurs « performants » (les P core) et des cœurs efficaces, ou efficient en anglais (E core). Par exemple, pour son nouveau fer de lance, le Core i7-13900K, Intel a principalement misé sur trois facteurs pour améliorer sensiblement les performances :

Des P core plus rapides : 5,8 GHz, contre 5,2 GHz pour le Core i9-12900K.

Deux fois plus de E core : 16 (pour un total de 32 threads), contre 8 pour le Core i9-12900K.

Un cache de second niveau plus important, de 32 Mo, contre 14 Mo pour le Core i9-12900K.

Ainsi, le fondeur annonce une hausse des performances de l’ordre de +41 % en multi-thread, et de +15 % en mono-thread. Un Raptor Lake encore plus rapide à 6 GHz sur ses P-cores (Raptor Cove) arrivera l’année prochaine.

Source : Kaseking