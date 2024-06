Les mods de boîtiers les plus dingues et loufoques du Computex 2024

©Tom’s Hardware

Depuis des années, le Computex et ses innombrables stands permet aux constructeurs du monde entier de venir présenter leurs dernières nouveautés technologiques. Mais c’est aussi -historiquement et presque religieusement- l’occasion de découvrir de nombreux boîtiers et mods tous plus originaux les uns que les autres, directement exposés, par des moddeurs professionnels ou directement par les fabricants de boîtiers, dans les allées du salon international.

©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware

Bien entendu, l’édition 2024 n’échappe pas à la règle : voici les créations les plus originales, drôles, impressionnantes ou farfelues que nous avons pu découvrir cette année au Computex. Notez qu’il s’agit d’une sélection forcément non exhaustive ; libre à vous d’aimer ou non les mods que nous avons retenus !

Des créations toujours plus improbables et impressionnantes

Les modifications et personnalisations apposées aux différents composants sont souvent si importantes qu’il devient difficile de retrouver quel modèle de boîtier a servi de base à ces véritables chef-d’œuvres.

©Tom’s Hardware

Certains créateurs vont même encore plus loin et obtiennent des designs totalement originaux sans partir d’un boîtier pré-existant ! De quoi obtenir des mods plus farfelus et impressionnants les uns que les autres, comme ce requin watercoolé et RGB posé au milieu d’une allée du Computex.

©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware

Parti d’un châssis CTE C750 Air Full Tower de chez Thermaltake, ce mod dédié à la mythique Route 66 a été réalisé par le français Wael Kadri pour concourir à la saison 1 du Thermaltake CaseMOD Invitational 2023. Cocorico, c’est justement son époustouflante création qui a remportée la première place du concours !

Cu Century 2.0 – ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware

Difficile d’imaginer qu’un Ryzen 7 8700G et une carte mère ASRock Phantom Gaming B650E PG-ITX Wifi se cachent dans le Cu Century 2.0, une œuvre aux faux airs steampunk, réalisée à la gloire du dieu Cuivre.

©Tom’s Hardware The Monster Labubu – ©Tom’s Hardware

Que vous soyez fan de simulations de course automobile ou aficionado de Labubu, personnage phare de Kasing Lung, vous trouverez (presque) forcément un mod de boîtier dédié à votre passion.

©Tom’s Hardware Dota 2 Tormentors Radiant – ©Tom’s Hardware

A défaut de réellement défier la pesanteur, certaines créateurs parviennent tout de même à apprivoiser la troisième dimension, avec un résultat époustouflant visuellement. Vive le plexiglass et le watercooling !

©Tom’s Hardware

Enfin, pouvions-nous réellement conclure ce papier sans parler des nombreux mods… sans boîtier ? Après tout, pourquoi s’encombrer d’un châssis quand on peut plus simplement exposer à nu tous les composants d’une configuration !