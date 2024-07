Les notebooks Ryzen AI 300 d’Asus font mal au portefeuille, arrivée prévue fin juillet

ASUS vient de lancer les précommandes et d’annoncer la disponibilité de ses futurs PC portables équipés des processeurs Ryzen AI 300 d’AMD. Ils seront quatre, un VivoBook, un ZenBook et un ProArt de 16 pouces et enfin un ProArt de 13 pouces.

ASUS VivoBook Pro 16 ©ASUS

Attendus à l’origine aux alentours du 15 juillet, les premiers notebooks équipés des Ryzen AI 300 d’AMD se font attendre. L’entreprise souhaite néanmoins les commercialiser à peu près en même temps que ses processeurs Ryzen 9000.

Sachant que ces derniers devraient être lancés le 31 juillet 2024, s’attendre à une fenêtre de sortie assez proche est donc logique. Alors que ces CPU mobiles équipés de NPU surpuissants devraient être adoptés sur plus d’une centaine d’ordinateurs portables, ASUS vend la mèche.

Ses premiers laptops intégrant les puces d’AMD sont désormais en précommande sur le site chinois du constructeur, ils seraient disponibles le 28 juillet 2024, soit trois jours avant le lancement des Ryzen 9000. L’attente touche donc à sa fin pour les consommateurs souhaitant des notebooks performants et taillés pour l’IA.

Quatre notebook ASUS équipés de Ryzen AI 300

Ryzen AI 300 ©AMD

Ces ordinateurs qui doivent rivaliser avec les premiers PC Copilot+ équipés des puces Snapdragon Plus et X Elite de Qualcomm seront au nombre de quatre. Ce sera l’occasion pour ASUS de rafraîchir plusieurs familles dont les VivoBook, ZenBook et ProArt.

VivoBook Pro 16 (Ryzen AI 9 HX 365)

ZenBook Air 16 (Ryzen AI 9 HX 370)

ProArt 13 (Ryzen AI 9 HX 370)

ProArt 16 (Ryzen AI 9 HX 370)

Ils s’annoncent comme étant des ordinateurs haut de gamme, légers et performants, en revanche leur tarification pourrait aller de pair avec leur configuration. En effet, la nouvelle gamme de PC d’ASUS pourrait être relativement onéreuse.

ASUS renouvelle ses VivoBook et ses ZenBook

Pour commencer, le VivoBook Pro 16 serait un ordinateur équipé d’une dalle OLED Lumina de 16 pouces avec une définition de 3200×2000 pixels (3,2K) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait donc équipé du Ryzen AI 9 365 avec 10 cœurs et 20 threads pouvant atteindre une fréquence maximale de 5,0 GHz.

ASUS VivoBook Pro 16 ©ASUS

L’iGPU serait le Radeon 880M, le PC disposerait de 32 Go de RAM LPDDR5X-7500 ainsi que d’1 To de stockage PCIe 4.0. Sa batterie serait capable de se recharger à 50% en approximativement 30 minutes (75Wh). Il serait vendu 7999 Yuan soit 995 euros et des poussières après conversion.

Le ZenBook Air 16 adopterait un écran OLED de 16 pouces en 2,8K et 120 Hz. Il serait fabriqué dans un alliage d’aluminium et de céramique baptisé Ceraluminium et ne pèserait que 1,49 kg pour 1,1 cm d’épaisseur. Il serait doté du Ryzen AI 9 HX 370 (12 cœurs et 24 threads) avec une cadence boostée de 5,1 GHz.

Il disposerait d’une mémoire identique à celle du VivoBook, son iGPU, en revanche, serait supérieur, le PC utilisant le Radeon 890M. Le NPU de son processeur mobile serait capable d’atteindre les 50 TOPS. Le notebook aurait jusqu’à 80 TOPS au total (CPU+iGPU+NPU), ce qui est largement au-dessus des 40 TOPS exigés par Microsoft pour utiliser les fonctions IA des PC Copilot+. Un peu plus élevée que le VivoBook, la tarification actuelle du ZenBook serait de 12999 Yuan (1625 euros).

ASUS ZenBook Air 16 ©ASUS

Les PC ProArt font le plein d’IA avec les Ryzen AI 300

Les nouveaux ASUS ProArt seront disponibles en deux variantes : 16 et 13 pouces. Tous deux devraient offrir une dalle OLED en 4K ainsi que la puce Ryzen AI 9 HX 370. En revanche, le ProArt 16 intégrerait au choix une GeForce RTX 4060 ou 4070. Question mémoire, il disposerait de 64 Go de RAM LPDDR5X-7500 et de 2 To de stockage.

La batterie serait plus performante avec une capacité de charge de 90Wh. Ce serait le modèle le plus cher du catalogue d’ASUS puisqu’il serait vendu entre 15999 et 17999 Yuan soit 2016 ou 2255 euros une fois la conversion faite.

ASUS ProArt 16 ©ASUS ASUS ProArt 16 ©ASUS ASUS ProArt 13 ©ASUS

Pour ce qui est du modèle 13 pouces, une RTX 4060 aurait été choisie et la mémoire vive serait de 32 Go et le stockage d’un To. La charge serait de 78 Wh et le prix annoncé est de 14999 Yuan (1877 euros).

S’ils paraissent assez onéreux en l’état, les prix de ces laptops seront amenés à changer. La conversion n’est pas identique et il n’est pas impossible que le tarif en France soit au final bien plus élevé, à titre d’exemple le VivoBook Pro 15 est vendu 1700 euros. Néanmoins, compte tenu des caractéristiques haut de gamme de ces PC, il se pourrait que pour certains ces prix ne soient pas non plus prohibitif.

VivoBook Pro 16 ZenBook Air 16 ProArt 13 ProArt 16 Processeur Ryzen AI 9 HX 365

(jusqu’à 5,0 GHz) Ryzen AI 9 HX 370

(jusqu’à 5,1 GHz) Carte graphique iGPU Radeon 880M iGPU Radeon 880M GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060/4070 Écran OLED (120Hz)

16 pouces

3,2K OLED (120Hz)

16 pouces

2,8K OLED

13 pouces

4K OLED

16 pouces

4K Mémoire 32 Go

LPDDR5X-7500 64 Go

LPDDR5X-7500 Stockage 1 To 2 To Taille/poids 1,39 cm

1,5 kg 1,1 cm

1,49 kg 1,58 cm

1,38 kg 1,49 cm

1,8 kg Batterie 75 Wh 78 Wh 90 Wh Prix 7999 Yuan

(995 € ?) 12999 Yuan

(1625 € ?) 14999 Yuan

(1877 € ?) 15999/17999 Yuan

(2016/2255 € ?) Date de sortie 28 juillet 2024