Les Ryzen AI 300 adoptés en masse, une centaine de notebooks attendus en juillet

La date de sortie des prochains CPU Ryzen AI 300 serait connue. Les processeurs mobiles d’AMD sortiraient quelques semaines avant le segment desktop, les Ryzen 9000, et se retrouveraient dans plus d’une centaine d’ordinateurs portables.

©AMD

AMD a officiellement présenté ses nouveaux processeurs mobiles spécialement conçus pour le traitement de l’intelligence artificielle : les Ryzen AI 300. Basés sur l’architecture Zen 5 d’AMD, ces CPU promettent un gain de performance non négligeable.

Si les Ryzen AI 300 sont pensés pour l’usage de l’IA, ces CPU pour ordinateur portable Windows ne pourront pas bénéficier des avancées de Microsoft en la matière tout de suite. L’entreprise préfère donner la priorité à Qualcomm et aux Snapdragon X Plus et X Elite.

Néanmoins, ces processeurs avec leur iGPU RDNA 3.5, leur NPU de 50 TOPS et leurs cœurs CPU Zen 5 devraient être suffisamment intéressants même sans les fonctionnalités IA de Windows 11 24H2.

Alors que leur pendant desktop, les Ryzen 9000, devraient sortir prochainement (fin juillet), la date de sortie des Ryzen AI 300 était encore inconnue jusqu’à présent. Une nouvelle fuite a en effet permis d’entrevoir une fenêtre de sortie potentielle pour ces CPU nouvelle génération ainsi que pour la centaine de PC devant les adopter.

©BestBuy

Les Ryzen AI 300 sont prêts pour le lancement

Le premier ordinateur portable alimenté par ces CPU Ryzen AI 300 devrait être commercialisé aux alentours du 15 juillet. Ces processeurs entreraient donc sur le marché une quinzaine de jours avant le segment desktop d’AMD.

Cette information, provenant d’un site commercial (BestBuy), est en revanche à prendre avec précaution. N’ayant rien d’officiel, il n’est pas impossible qu’AMD ait une autre date en tête pour le lancement de ses Ryzen mobiles.

Cependant, si la date du 15 juillet s’avère exacte, elle serait un bon moyen pour AMD d’entrer en concurrence directe avec les premiers PC Copilot+ de Microsoft, commercialisés le 18 juin 2024. De plus, compte tenu des derniers benchmarks de performance de ces ordinateurs, le Snapdragon X Elite serait bridé et pas si performant que ça sur certains appareils.

La compétition entre Ryzen 300 AI et Snapdragon X va débuter

©AMD

Si les Ryzen AI 300 se révèlent être plus rapides et efficaces, une sortie rapprochée des processeurs de Qualcomm et d’AMD permettrait à cette dernière de tirer son épingle du jeu. Parmi la centaine de PC alimentés par les Ryzen AI 300 ceux listés par BestBuy sont les suivants :

ROG Zephyrus OLED (AI 9 HX 370 / 32 Go / 2 To / RTX 4070 / 16″ 240Hz)

ROG Zephyrus OLED (AI 9 HX 370 / 16 Go / 1 To / RTX 4060 / 16″ 240Hz)

ProArt P16 (AI 9 HX 370 / 32 Go / 2 To / RTX 4070 / 16″ 4K Touch)

ProArt P16 (AI 9 HX 370 / 32 Go / 1 To / RTX 4060 / 16″ 4K Touch)

ProArt PX13 (AI 9 HX 370 / 32 Go / 1 To / RTX 4050 / 13″ 3K Touch)

ASUS Zenbook S 16 (AI 7 365 / 24 Go / 1 To / 890M / 16″ 3K OLED Touch)

Dans un premier temps, AMD prévoit deux déclinaisons différentes de ses processeurs mobiles : le Ryzen AI 9 HX 370 et le Ryzen 7 AI 365. Néanmoins, il est possible que l’entreprise étende son catalogue à l’avenir. Possiblement disponibles le 15 juillet 2024, ces CPU devraient profiter de la mise à jour 24H2 de Windows centrée sur l’IA en septembre ou en octobre.

Ryzen 9 AI HX 370 Ryzen 7 AI 365 Architecture Zen 5 / Zen 5C Zen 5 / Zen 5C Coeurs / Threads 12/24 10/20 Fréquence 2.0 / 5.1 GHz 2.0 / 5.0 GHz Cache 36 Mo / 24 Mo L3 30 Mo / 20 Mo L3 NPU Jusqu’à 80 TOPS (50 TOPS NPU) Jusqu’à 73 TOPS (50 TOPS NPU) iGPU Radeon 890M (16 CU) Radeon 880M (12 CU) TDP 28 W 28 W