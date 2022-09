Les précommandes pour les NUC 12 Serpent Canyon sont ouvertes

1700 euros hors taxes pour le modèle de base avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Les NUC 12 Enthusiast Serpent Canyon d’Intel sont désormais disponibles en précommande chez Simply NUC. Ces PC d’un volume de 2,5 litres (230 x 180 x 60 mm) embarquent un processeur Intel Core i7-12700H (14 cœurs / 20 threads en 6+8) et une carte graphique dédiée Arc A770M.

La version de base propose 8 Go de mémoire DDR4 et 256 Go de stockage ; elle est affichée à 1699 euros hors taxes, sans système d’exploitation. Pour un modèle avec 16 Go de RAM, 1 To de stockage et Windows 11 Pro, il faut débourser 2044 euros HT. Sans surprise, nous ne sommes donc clairement pas face à des PC bon marché. Vous pouvez établir votre configuration sur le site de Simply NUC.

NUC Alder Lake

La gamme de NUC 12, ou disons de NUC armés de processeurs Alder Lake, comprend désormais quatre modèles :

Les NUC 12 Extreme « Dragon Canyon » (Alder Lake Core-S de 12e génération et carte graphique Arc A-series) ;

NUC 12 Enthusiast « Serpent Canyon » (Alder Lake Core-H & Arc A-Series Mobile) ;

NUC 12 Pro « Wall Street Canyon » (Alder Lake Core-P) ;

Enfin, un kit PC portable NUC X15 « Alder County » (Alder Lake Core-H & Arc A-Series Mobile).

Rappelons que l’Arc A770 est la solution Alchemist la plus puissante, à la fois sur le segment mobile et fixe.

Carte graphique Arc A350M Arc A370M Arc A550M Arc A730M Arc A770M GPU DG2-128 (ACM-G11) DG2-128 (ACM-G11) DG2-512 (ACM-G10) DG2-512 (ACM-G10) DG2-512 (ACM-G10) Cœurs Xe 6 8 16 24 32 Unités d’exécution 96 128 256 384 512 Cœurs FP32 768 1024 2048 3072 4096 Fréquence GPU 1150 MHz 1550 MHz 900 MHz 1100 MHz 1650 MHz VRAM 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 8 Go GDDR6 12 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Bus mémoire 64-bit 64-bit 128-bit 192-bit 256-bit TGP 25-35W 35-50W 60-80W 80-120W 120-150W

© Simply NUC

© Simply NUC

