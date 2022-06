La fiche produit du NUC 12 Serpent Canyon publiée

Mercredi dernier, des premières informations concernant le prochain NUC 12 Enthusiast d’Intel, nom de code Serpent Canyon, ont été divulguées sur le forum Baidu. Ces spécifications sont désormais confirmées et complétées par FanLessTech. Le compte Twitter du même nom a partagé la fiche du NUC 12. Il y a trois variantes au programme, toutes munies de processeur Intel Core H-series de 12e génération (Alder Lake) et d’une carte graphique dédiée Arc Alchemist.

En matière de CPU, le NUC Seprent Canyon d’Intel se décline soit avec un Core i7-12700H (14 cœurs / 20 threads, en 6+8), soit avec un Core i5-12500H (12 cœurs / 16 threads, en 4+8). Pour les GPU dédiés, la fiche n’explicite pas les références : elle se limite à renseigner des cartes graphiques avec 8 Go, 12 Go et de 16 Go de VRAM. Or, ces configurations correspondent à celles des solutions Arc A550M, A730M et A770M respectivement. Ces trois cartes graphiques embarquent un GPU ACM-G10.

Carte graphique Arc A350M Arc A370M Arc A550M Arc A730M Arc A770M GPU DG2-128 (ACM-G11) DG2-128 (ACM-G11) DG2-512 (ACM-G10) DG2-512 (ACM-G10) DG2-512 (ACM-G10) Xe Cores 6 8 16 24 32 Unités d’exécution 96 128 256 384 512 Cœurs FP32 768 1024 2048 3072 4096 Fréquence GPU 1150 MHz 1550 MHz 900 MHz 1100 MHz 1650 MHz VRAM 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 8 Go GDDR6 12 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Bus mémoire 64-bit 64-bit 128-bit 192-bit 256-bit TGP 25-35W 35-50W 60-80W 80-120W 120-150W

Arc A770M et A730M : plus performantes que les RTX 3050 Ti et RTX 3060 mobiles selon Intel

DDR4 plutôt que DDR5

D’autre part, nous apprenons que le NUC 12 Serpent Canyon reste sur de la DDR4 (jusqu’à 64 Go via deux slots) ; qu’il profite de la la carte réseau AX1690 WiFi-6E d’Intel.

Par ailleurs, le boîtier a des dimensions de 180 x 230 x 60 mm.

La date de sortie n’est pas connue ; elle sera certainement très dépendante du niveau de disponibilité des cartes graphiques mobiles Arc 7/5.