Minisforum dévoile les NUC XI5 et NUC XI7, des kits King County déclinés au format mini-PC

Minisforum présente deux nouveaux mini-PC Intel, les NUC XI5 et NUC XI7. Les deux ordinateurs ont les mêmes dimensions, à savoir 80 x 260 x 394 mm. Ce sont essentiellement des machines basées sur le kit pour PC portables NUC X15, nom de code King County, mais adapté au format mini-PC, donc sans écran.

On retrouve ainsi un processeur Intel Core de 11e génération, Tiger Lake, associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX (RTX 3060 ou RTX 3070). Le modèle X15 embarque un Core i5-11400H et le modèle X17 un Core i7-11800H. Pour rappel, le Core i7 est un 8 cœurs / 16 threads qui atteint une fréquence Turbo de 4,60 GHz ; le Core i5 un 6 cœurs / 12 threads qui plafonne à 4,50 GHz. Les deux puces ont un TDP de 45 W.

Les deux machines autorisent jusqu’à 64 Go de mémoire DDR4 et proposent deux emplacements PCIe M.2 2280. Elles supportent jusqu’à 2 moniteurs en même temps et fonctionnent sous Windows 11 Pro. Minisforum n’a pas encore annoncé les tarifs.

Des kits Alder County en préparation chez Intel

Sachez qu’Intel remplacera prochainement les systèmes NUC X15 King County par des kits NUC X15 2022 Alder County. Ceux-là embarqueront un processeur Alder Lake, un Intel Core i7-12700H, et délaisseront les GeForce RTX de NVIDIA au profit des cartes graphiques Arc Alchemist mobiles (A730M ou A550M). Selon la popularité de ses mini-PC NUC X15 et NUC X17, Minisforum proposera peut-être des mises à niveau vers la plateforme Alder County d’ici quelques mois.

Néanmoins, si les gains de performance pour la partie CPU sont certains, ils le sont nettement moins pour la partie GPU : l’Arc A730M est moins puissante que la GeForce RTX 3060 mobile dans les jeux d’après les propres mesures d’Intel.

