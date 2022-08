Intel lance ses NUC 12 Pro Wall Street Canyon

Intel déploie progressivement ses nouvelles séries de NUC : après les NUC 12 Serpent Canyon, NUC 12 Extreme Dragon Canyon, NUC X15 Alder County, voici venu le tour du NUC 12 Pro, nom de code « Wall Street Canyon ». Comme son préfixe l’indique, cette machine cible principalement les professionnels et les entreprises.

Crédit : SimplyNUC

Le NUC 12 pro se décline dans deux versions, Slim ou Tall. La plus imposante accepte un SSD 2,5 pouces supplémentaire. Ces NUC adoptent des processeurs Intel Core de 12e génération Alder Lake mobiles de série P. Rappelons que les NUC 12 Extreme Dragon Canyon héritent de puces Alder Lake-S, et les NUC 12 Serpent Canyon / X15 Alder County de puces Alder Lake-H.

Spécifications

Avec cette mouture Pro, les clients ont le choix entre les Core i3-1220P (10 cœurs / 12 threads, 2+8), Core i5-1240P (12 cœurs / 16 threads, 4+8) et Core i7-1260P (12 cœurs / 16 threads, 4+8). Ces NUC 12 Pro supportent jusqu’à 64 Go de DDR4-3200 ; pas de variante DDR5 au programme. Ils possèdent un SSD M.2-2280 utilisant une interface PCIe 4.0 x4. Enfin, en matière de connectivité, les NUC Wall Street Canyon proposent du Wi-Fi 6E (AX211) ; mettent à disposition un port 2,5 GbE, deux ports HDMI 2.0b ainsi qu’une paire de DP 1.4a (Thunderbolt 4), et trois ports USB 3.2 Type-A.

Les PC sont disponibles en précommande sur le site de SimplyNUC à des tarifs compris entre 599 et 779 euros hors taxes. Les premières livraisons sont prévues le mois prochain.

NUC Extreme 13 Raptor Canyon

Dans un autre registre, Intel prévoit de lancer un NUC Extreme 13 Raptor Canyon d’ici quelques mois. Certaines caractéristiques de cette machine avaient fuité en juillet dernier. Récemment, momomo_us a publié un premier cliché. Ce NUC 13 Extreme aurait un volume de 13,9 litres. Il embarquera un processeur de 13e génération, Raptor Lake-S, associé à une carte graphique dédiée Intel Arc.

Crédit : momomo_us