NVIDIA officialise sa RTX 3060

Une carte graphique armée de 12 Go de mémoire GDDR6 et de 3 584 cœurs CUDA.

Entre l’enregistrement de plusieurs RTX 3060 par Gigabyte auprès de l’ECC et le cliché d’une RTX 3060 d’Asus, l’existence de ladite carte était un secret de polichinelle. Mais la RTX 3060 est désormais officielle : NVIDIA a profité de son évènement GeForce RTX Game On pour nous la présenter.

La carte hérite bien de 12 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 192 bits. NVIDIA l’a dotée de 3 584 cœurs CUDA, 25 cœurs RT et 101 cœurs Tensor. Sa fréquence de base est de 1,32 GHz et sa fréquence Boost, de 1,78 GHz. Les performances FP32 de la carte s’élèvent à 13 TFLOPS ; pour la comparaison, celles de la RTX 3060 Ti sont de 16,2 TFLOPS.

À partir de 329 dollars

La RTX 3060 sera proposée à partir de 329 dollars sous forme de cartes personnalisées ; NVIDIA indique que le prix en euros TTC n’est pas encore disponible.

Comme le rappelle la société, les GPU xx60 jouissent d’une belle popularité auprès des joueurs ; les statistiques Steam le confirment, la GTX 1060 étant la plus utilisée. Selon Matt Wuebbling, vice-président du marketing mondial GeForce chez NVIDIA, « il y a une dynamique inéluctable derrière le ray tracing, qui a rapidement redéfini le nouveau standard du jeu. L’architecture NVIDIA Ampere a été la plus rapidement vendue de notre histoire, et la RTX 3060 apporte les points forts de la série RTX 30 à des millions de joueurs supplémentaires partout dans le monde ».

Enfin, sachez qu’une version mobile de la RTX 3060 avec 6 Go de mémoire est déjà annoncée. Espérons maintenant que les stocks ne soient pas aussi rapidement écoulés que ceux des autres RTX Ampere.

