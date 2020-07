Les APU Ryzen 4000 font leurs preuves sur plusieurs jeux et benchmarks synthétiques

AMD a lancé officiellement ses APU Ryzen 4000 il y a quelques jours. Ces puces gravées en 7 nm s’appuient sur une architecture CPU Zen 2 et une architecture GPU Vega. On a une idée des performances qu’elles offrent, avec des benchmarks synthétiques et des tests sur plusieurs jeux. Parmi ceux-là, on retrouve notamment Borderlands 3, Forza Horizon 4 ou encore Rainbow Six Siege.

Toutes ces données proviennent de deux sites : CoolPC et Quasarzone. Dans certains cas, les tests ciblent principalement l’iGPU Vega des APU Renoir ; dans d’autres, leurs cœurs CPU. Ils sont parfois associés à une RTX 2080 Ti ou GTX 1660 Super. Pour la comparaison, on retrouve notamment la gamme Ryzen 3000 d’AMD, d’anciens APU Ryzen ou les Comet Lake-S d’Intel. Nous incluons ici certaines diapositives, mais n’hésitez pas à faire un tour sur les sites en question pour obtenir tous les détails.

Des processeurs polyvalents

Comme on pouvait s’y attendre, les APU Ryzen 4000 offrent des prestations solides. S’ils sont parfois un peu en retrait par rapport aux Ryzen 3000 et Comet Lake-S sur la partie CPU, leur solution graphique Vega surclasse la vieillissante UHD 630 basée sur la Gen 9.5 des puces d’Intel.

Vous en conviendrez, ces APU Ryzen 4000 jouissent d’une belle polyvalence. Ainsi, on suppose qu’ils devraient trouver sans trop de difficulté leur place dans des machines destinées à un usage domestique ou professionnel.