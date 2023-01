Les Radeon RX 400 / 500 sont inaptes à faire fonctionner Forspoken

Le jeu utilise des fonctionnalités DirectX 12_1 qui ne sont pas prises en charge par les cartes graphiques Radeon RX 400 et RX 500. Les GeForce GTX 900 de NVIDIA, plus anciennes, peuvent par contre faire fonctionner le titre. Si vous avez des doutes sur votre matériel, essayez la démo.

Les configurations minimales et recommandées de Forspoken sont assez effrayantes. Dans les faits, le jeu de Square Enix serait néanmoins un peu plus accommodant que prévu, quoique relativement exigeant. Pas avec les anciens GPU AMD en revanche : le titre ne fonctionnerait pas avec les cartes graphiques Polaris de l’entreprise (séries Radeon RX 400 et RX 500).

La raison serait liée à l’API DirectX 12. Celle-ci propose trois niveaux de fonctionnalités, définis par les versions DirectX 12_0, DirectX 12_1 et DirectX 12_2. Cette dernière version prend en charge toutes les fonctionnalités ; elle est plus couramment appelée DirectX 12 Ultimate. Le problème avec les Radeon RX 400 et RX 500, lancées en 2016 et 2017, est qu’elles ne supportent que DirectX 12_0. Si vous avez une carte graphique NVIDIA, sachez que les GPU Maxwell 2.0, tels que les GeForce GTX 960 et GTX 970 de 2014, prennent en charge DirectX 12_1. Vous pouvez vérifier la comptabilité de votre carte graphique dans la base de données de TechPowerUp. La partie « Graphics Features » met clairement en évidence les versions des API supportées. Précisons que l’architecture AMD Polaris concerne des cartes comme les Radeon RX 480 (2016), Radeon RX 580 (2017) et Radeon RX 590 (2018).

RX 590 © TechPowerUp GTX 970 © TechPowerUp

GTX 1060 et RX 5500 XT au minimum, en théorie

Les jeux qui imposent DirectX 12_1 ne sont pas nombreux ; ceux qui imposent DirectX 12_2 encore moins (seulement Metro Exodus Enhanced à notre connaissance). Pour en revenir à Forspoken, les exigences GPU minimales renseignent une AMD Radeon RX 5500 XT 8 Go ou une NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go. La vidéo ci-dessous, proposée par ltron HD, montre que le titre peut fonctionner sur un PC armé d’une GeForce GTX 970 par exemple, même si n’est clairement pas dans des conditions optimales. Nous n’avons effectivement pas trouvé de vidéos pour les RX 400 et 500. Dans tous les cas, pour savoir si le jeu fonctionne correctement sur votre PC, n’hésitez pas à tester la démo de Forspoken si vous envisagez de l’acheter.

Niveaux de fonctionnalités DirectX 12

Les niveaux de fonctionnalités DirectX 12 avec les architectures les supportant sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Niveau de fonctionnalités DirectX 12 12_2 (Ultimate) 12_1 12_0 Architectures GPU NVIDIA : Turing, Ampere, Ada

AMD : RDNA2, RDNA3

Intel : Xe-HPG NVIDIA : Pascal, Maxwell 2

AMD : Vega

Intel : Gen9 NVIDIA : Maxwell 1/2

AMD : Polaris, Hawaii

Intel: Gen9 Ray Tracing (DXR 1.1) Oui Non Non Variable Rate Shading (Tier 2) Oui Non Non Mesh Shaders Oui Non Non Sampler Feedback Oui Non Non Conservative Rasterization Oui Oui Non Raster Order Views Oui Oui Non Tiled Resources (Tier 2) Oui Oui Oui Bindless Resources (Tier 2) Oui Oui Oui Typed UAV Load Oui Oui Oui

Sources : Reddit, AnandTech