DirectStorage réduit de 10 % le nombre d’IPS moyen avec une RTX 4090 dans Forspoken

Le jeu Forspoken est paru il y a deux jours. Ses configurations minimales et recommandées démesurées avaient inquiété avant sa sortie. Finalement, selon les quelques retours vus et lus çà et là, le titre de Luminous Productions / Square Enix ne semble pas aussi intraitable avec nos PC que ne le laissaient craindre ses exigences matérielles. Un moindre mal parce que visuellement, le jeu n’a rien de très next gen ; en tout cas, rien qui ne justifierait de tels appétits par rapport à d’autres productions. L’une des particularités du soft – outre une édition standard vendue 80 euros sur PC – est qu’il est le premier à bénéficier de DirectStorage sur cette plateforme. Selon PC Games Hardware, si la technologie de Microsoft améliore les temps de chargement, elle abaisse la fréquence moyenne d’images par seconde.

Le testeur a mesuré les performances avec un SSD SATA et deux SSD M.2, l’un en Gen3, l’autre en Gen4, sans toutefois préciser les modèles. La configuration mobilise un processeur Intel Core i9-12900K et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090.

Une baisse d’environ 10 %

DirectStorage réduit drastiquement les temps de chargement, par un facteur de trois quasiment. En revanche, la technologie a une incidence sur la fréquence moyenne d’images par seconde selon les mesures de notre confrère : la meilleure, de 83,2 IPS, est atteinte avec le SSD SATA ; la plus basse, de 74,4 IPS, avec le SSD NVME PCIe 4.0. C’est une diminution de 10,6 %. DirectStorage n’a par contre pas d’incidence sur les percentiles les plus bas. Notez que les mesures ont été effectuées en 2160p. Il est possible que les écarts soient plus importants en 1080p et 1440p.

Configuration Nombre moyen d’IPS 1 % Percentile 0,2 % Percentile Core i9-12900K + RTX 4090 (SATA SSD) 83,2 54,3 36 Core i9-12900K + RTX 4090 (M.2 SSD PCIe Gen 3) 75,3 53,8 37,3 Core i9-12900K + RTX 4090 (M.2 SSD PCIe Gen4) 74,4 53,5 35,1

© PC Games Hardware

Les performances DirectStorage des derniers GPU AMD, Intel et NVIDIA

Un effet d’autant plus accentué avec un GPU moins puissant ?

Comme nous l’écrivions dans une précédente actu, DirectStorage transfert directement les données du SSD NVME au GPU, sans passer par le CPU. Cela a pour effet direct de réduire les temps de chargement, du fait d’un intermédiaire en moins. Par contre, le GPU a forcément plus de travail à effectuer. Il serait donc intéressant de connaître l’impact de cette technologie avec une carte graphique moins puissante que la GeForce RTX 4090. PC Games Hardware communique assez peu de détails sur son test ; des examens plus approfondis permettront d’éclaircir ce phénomène.

Enfin, pour en revenir à Forspoken, si vous hésitez à l’acheter de peur qu’il ne fonctionne pas sur votre PC, ou que vous souhaitez simplement l’essayer, sachez qu’il existe une démo. Elle est téléchargeable depuis Steam.