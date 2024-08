Radeon RX 8000 : quatre cartes mais peu d’évolution, AMD en manque d’inspiration ?

Les prochaines Radeon RX 8000 partagent quelques informations à leur sujet. Ces cartes graphiques d’AMD utiliseraient deux GPU : les Navi 44 et 48, et leur mémoire n’évoluerait que très peu par rapport à la génération précédente de RX 7000.

©AMD

Les Radeon RX 8000 refont parler d’elles. Les futures cartes graphiques d’AMD se laissent approcher timidement et livrent quelques informations intéressantes sur la composition de leur mémoire. Cette nouvelle génération, qui devrait abandonner le haut de gamme, pourrait être décevante avant même leur sortie.

S’il fallait oublier les RX 8900, les évolutions apportées par le reste du catalogue de la firme pourraient être assez limitées. Basées sur les GPU Navi 4X (48 et 44) et sur RDNA4, ces RX 8000 n’apportent pas grand-chose au premier regard. L’architecture pourrait leur donner un petit coup de boost en doublant les performances en ray tracing, mais le reste des caractéristiques a comme un air de déjà-vu.

Ainsi, les cartes conserveraient leur mémoire GDDR6 déjà présente dans la série des RX 7000, et la vitesse (à une exception près), la capacité maximale et la taille du bus seraient au final assez restreintes. Aucune des nouvelles cartes graphiques ne se hisserait au niveau des RX 7900 XT et XTX notamment.

De nouvelles informations suggèrent en effet que sur quatre RX 8000 potentielles, aucune ne dépasserait les 16 Go de GDDR6, et la vitesse maximale serait de 20 Gbps au maximum. En somme, il faudrait s’attendre à des caractéristiques relativement similaires à celles de la RX 7800 XT.

©IThome

AMD oublie d’améliorer la mémoire de ses RX 8000

La gamme de RX 8000 se diviserait donc en quatre modèles différents : trois GPU Navi 48 et un Navi 44. L’une d’elles, la potentielle RX 8800 XT, serait le haut du panier et pourrait s’apparenter à du simili-haut de gamme.

Elle sortirait en fin d’année et serait moitié moins chère qu’une RTX 4080 SUPER. Elle disposerait d’un bus de 256 bits, d’une vitesse de 20 Gbps et de 64 Mo de cache “Infinity”. Hormis le gain de vitesse négligeable (0,5 Gbps), elle aurait une mémoire GDDR6 similaire à son équivalent de la génération précédente.

La carte suivante serait une variante à 18 Gbps, toujours basée sur le GPU Navi 48. La dernière du lot utilisant ce die aurait une mémoire rabotée de 12 Go avec un bus de 192 bits, une vitesse de 19 Gbps et 48 Mo de cache.

Enfin, la carte d’entrée de gamme, celle devant utiliser le Navi 44, disposerait de 23 Mo de cache, d’une vitesse mémoire de 18 Gbps et d’un bus de 128 bits. Si ces informations s’avèrent véridiques, les joueurs seront donc confrontés à une gamme de RX 8000 faisant l’impasse sur le changement pour ce qui est de la mémoire.

Les RX 8000 seront-elles trop chères ?

Radeon RX 7000 ©AMD

Si l’architecture graphique RDNA4 devait les aider un peu à se démarquer, elle ne sera certainement pas suffisante pour les rendre ultra-performantes. Il va tout de même falloir attendre d’en savoir un peu plus sur le reste des caractéristiques avant d’enterrer les RX 8000 tout de suite.

Néanmoins, il faut espérer qu’AMD soit transparent avec ses consommateurs et qu’elle n’essaie pas de vendre ces nouvelles Radeon à prix d’or, surtout si celles-ci ne font qu’apporter des améliorations mineures.

En prenant en compte les rumeurs sur le prix de la RX 8800 XT, celle-ci pourrait être vendue aux alentours de 574 dollars. Cela représenterait tout de même une augmentation des prix de 15 % par rapport au tarif de lancement de la RX 7800 XT (499 dollars).

Il faut prendre ces informations avec précaution, AMD n’a pour l’instant rien officialisé. L’entreprise pourrait présenter ses nouvelles cartes graphiques (si elles ne sortent pas avant) lors du CES 2025, devant se dérouler du 7 au 10 janvier prochain.

Radeon RX 5000 Radeon RX 6000 Radeon RX 7000 Radeon RX 8000 Architecture GPU RDNA 1 RDNA 2 RDNA 3 / RDNA 2 RDNA 4 Nœud de gravure 7nm 7nm 5nm/6nm 5nm/3nm? Famille du GPU Navi 1X Navi 2X Navi 3X Navi 4X GPU haut de gamme Navi 10

(2560 SPs) Navi 22

(2560 SPs) Navi 32

(4096 SPs) – GPU de milieu de gamme Navi 12

(2560 SPs) Navi 23

(2048 SPs) Navi 33

(2048 SPs) Navi 48 GPU d’entrée de gamme Navi 14

(1536 SPs) Navi 24

(1024 SPs) Navi 34

(1024 SPs)? Navi 44

Les caractéristiques de la mémoire des Radeon RX 8000 auraient fuité.

Cette génération ne changerait pas énormément par rapport à la RX 7000.

La RX 8800 XT aurait la même mémoire que la RX 7800 XT.

Source : IThome