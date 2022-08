Les Ryzen 7000X3D seraient jusqu’à 30 % plus performants que les Ryzen 7000

Vous l’aurez remarqué, les résultats de benchmarks de Ryzen 7000 divulgués jusqu’ici concernent uniquement les processeurs « classiques », ne goûtant pas à la technologie 3D V-Cache ; le Ryzen 7 5800X3D devrait conserver son particularisme encore quelque temps. Selon les informations détenues par Tom de la chaîne Moore’s Law is Dead, AMD prévoit bien de lancer des puces Zen 4 munies de cache L3 supplémentaire, mais au cours du premier semestre 2023.

Crédit : MLID

D’après lui, l’entreprise aurait bousculé un peu son calendrier pour contrer l’offensive Raptor Lake. Effectivement, des résultats sur Cinebench R23 par exemple donne un petit avantage aux Core de 13e génération. Bien sûr, ces scores restent ceux d’échantillon d’ingénierie ayant un support logiciel très sommaire ; il faudra attendre les tests indépendants, avec un support logiciel abouti et dans des conditions standardisées pour jauger des performances réelles des nouvelles générations. Quoi qu’il en soit, les Ryzen 7000 avec 3D V-Cache offriront forcément de meilleures performances. D’après l’auteur de la chaîne YouTube, il faut s’attendre à un écart d’environ 30 % entre les puces Zen 4 classiques et celles dotées de cache L3 supplémentaire ; la différence est plutôt de 15 %, dans les jeux entre le Ryzen 7 5800X3D et le Ryzen 7 5800X.

Guide d’achat processeurs : AMD Ryzen ou Intel Core, quel CPU acheter ?

Un cache L3D de seconde génération

Contrairement au CCD élaboré sur le procédé de gravure N5 de TSMC, le cache L3D serait toujours bâti sur le procédé N6. Les ingénieurs d’AMD auraient toutefois mis au point plusieurs améliorations, notamment au niveau de la bande passante et de la latence, pour booster les performances. Ainsi, les processeurs Ryzen 7000 Zen 4 profiteraient d’un V-Cache dit de 2e génération.

Nous verrons bien ce qu’il en est dans quelques mois. Déjà, rendez-vous en début de semaine prochaine pour la présentation d’une première série de Ryzen 7000 ; certainement des références ci-dessous.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de Base / Boost TDP Cache (L2+L3) Ryzen 9 7950X 16C/32T 4,5/5,7 GHz 170W 80 Mo (16+64) Ryzen 9 7900X 12C/24T 4,7/5,6 GHz 170W 76 Mo (12+64) Ryzen 7 7700X 8C/16T 4,5/5,4 GHz 105W 40 Mo (8+32) Ryzen 5 7600X 6C/12T 4,7/5,3 GHz 105W 38 Mo (6+32)

AMD Ryzen 7000 / Zen 4 : fréquences, modèles et caractéristiques