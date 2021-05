Les spécifications des NUC 11 Essential divulguées

Au programme : des processeurs Jasper Lake en 10 nm, jusqu’à 16 Go de DDR4-2666 et un emplacement M.2 2280.

Intel a lancé 6 processeurs Jasper Lake en janvier dernier, des puces basse consommation gravées en 10 nm (TDP de 6 à 10 W) qui succèdent aux Gemini Lake. On devrait les retrouver au sein de NUC 11 Essential, alias Atlas Canyon, dans les prochains mois. FanlessTech a glané quelques informations à leur sujet.

Les NUC 11 Essential seront proposés avec les trois options de processeur à 10 W, les Pentium Silver J6005, Celeron J5105 et Celeron J4505 qui correspondent aux Pentium N6005, Celeron N5105 et Celeron N4505 respectivement. Les deux premières puces s’arment de 4 cœurs / 4 threads, la dernière de 2 cœurs / 2 threads ; aucun processeur Jasper Lake ne bénéficie de la technologie Hyper-Threading. Les NUC 11 Essential possèderont deux emplacements SODIMMs et seront en mesure d’héberger jusqu’à 16 Go de DDR4-2933.

Stockage et connectique

En matière de stockage, certaines unités auront 64 Go d’eMMC. Surtout, ces NUC Essential possèderont un emplacement M.2 2280 susceptible d’accueillir un SSD NVMe PCIe x4 ; comme le fait remarquer FanlessTech, c’est une première pour des NUC d’entrée de gamme puisque les précédents modèles possédaient seulement un emplacement 2,5 pouces.

Ces NUC 11 Essential promettent d’être très compacts, avec des dimensions de 135 x 115 x 36 mm. Pour la connectique, ils proposeront notamment un port HDMI 2.0b et une sortie DisplayPort 1.4, un port Gigabit Ethernet, quatre ports USB 3.1 et deux ports USB 2.0. Le Wi-Fi 6 AX101 et Bluetooth 5.2 seront aussi de la partie.

Enfin, si nous avons évoqué ces NUC 11 Essential au futur, c’est parce que leur lancement est loin d’être imminent : ces machines ne débarqueront pas avant le début d’année 2022 selon FanlessTech, essentiellement à cause de la pénurie.