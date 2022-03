Les spécifications officielles du connecteur PCI-Express 5.0 fuitent

Momomo_us a trouvé les spécifications officielles du câble d’alimentation PCIe 5.0 en provenance d’Intel via la nouvelle norme ATX 3.0. Il s’agit du connecteur à 16 broches (12 + 4) appelé 12VHPWR. Ce standard peut gérer quatre niveaux de puissance max : 150 W, 300 W, 450 W et 600 W.

Les fabricants ont déjà lancé plusieurs alimentations munies de ce type de câble / connecteur, désigné par des appelations diverses : « 12VHPWR High Power », « 12+4 broches », « 16 broches » ou simplement « PCIe 5.0 Ready ». Dans tous les cas, ces noms font référence au connecteur qui servira à alimenter les cartes graphiques de prochaines générations, qui s’annoncent assez gourmandes. Afin d’éviter la surabondance de câbles, le standard 12+4 broches autorise 600 W par câble.

Les données dérobées à NVIDIA révèlent les prochaines architectures GPU : Ada, Hopper et Blackwell

Un connecteur que devait inaugurer la RTX 3090 Ti

Le connecteur 12VHPWR possède 12 broches avec un pas de 3 mm et quatre broches de contact (S1, S2, S3, S4) plus petites. Le document sitpule que chaque broche d’alimentation, à l’exclusion des contacts de bande latérale, doit assurer une intensité d’au moins 9,2 A ; que le « corps du connecteur doit comporter une étiquette ou un caractère H+ en relief pour indiquer la prise en charge de 9,2 A par broche ou plus ».

Pour l’instant, il n’y a aucune carte graphique utilisant un connecteur 12+4 broches. Les RTX 3000 Founders Edition se limitent à du 12 broches, soit 450 W max. La GeForce RTX 3090 Ti doit inaugurer le 12+4 broches, mais depuis la succincte présentation en début d’année, NVIDIA ne donne plus aucune nouvelle de cette référence. Enfin, les cartes graphiques RTX 40, sous architecture Ada, adopteraient pleinement ce connecteur d’alimentation à 12+4 broches.