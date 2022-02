Gigabyte présente sa première alimentation PCIe 5.0

Asus avait ouvert le bal avec ses alimentations Thor puis Loki. MSI puis Cooler Master avaient ensuite rejoint la scène. Au tour de Gigabyte d’entrée en piste avec une unique alimentation PCIe Gen 5 appelée UD1000GM PG5.

L’entreprise ajoute d’ailleurs un quatrième terme pour le désigner. Jusqu’ici, nous avions pu lire câble / connecteur « 12VHPWR High Power », 12+4 broches » ou simplement « PCIe 5.0 Ready ». Chez Gigabyte, on parle de câble / connecteur 16 broches : « L’UD1000GM PCIE 5.0 possède un connecteur 16 broches et est livré avec un câble natif 16 broches de haute qualité qui vous permet d’utiliser la PSU (power supply unit) avec une carte graphique PCIe Gen 5.0. Ce câble peut supporter jusqu’à 600 watts de puissance pour la carte graphique ». Au moins, la valeur de puissance est explicite. Rappelons qu’en l’état, seuls les câbles 16 broches, en 12+4, délivrent 600 W. Ceux en 12 broches, comme sur l’Asus Thor ou, du côté des cartes graphiques, le connecteur de certaines RTX 3000 FE, se limitent à 450 W.

Un véritable connecteur 16 broches

Vous en conviendrez, il serait de bon ton que les fabricants s’accordent sur un nom unique. Techniquement, le câble PCIe 5.0 possède effectivement 16 broches, dont 12 servent à l’alimentation / masse et 4 à la communication. Comme nous le rapportons dans une précédente actu consacrée à la GeForce RTX 3090 Ti, qui sera probablement la première carte graphique à utiliser un connecteur 12+4 broches, sur ces quatre connecteurs, trois sont déjà temporairement affectés à des fonctionnalités (S1, S2 et S3). Le dernier (S4) est quant à lui réservé à un usage futur.

Nous employons « temporairement » à dessein. En effet, cette nouvelle norme n’est pas totalement finalisée et une redéfinition de l’attribution et du codage des broches n’est pas exclue. Néanmoins, au fil des semaines, celle-ci parait de plus en plus improbable étant donné la multiplication des alimentations PCIe 5.0. De fait, mis à part les blocs Thor lancés au tout début par Asus, tous les autres sont en 16 broches. Autrement dit, en voulant devancer tout le monde, Asus s’est peut-être un peu trop précipité…

Revenons-en à notre alimentation Gigabyte UDM1000GM PG5. C’est un modèle 1000 W certifié 80 Plus Gold. Il est refroidi par un ventilateur de 120 mm. Vous pouvez consulter ses caractéristiques ci-dessous. Pour l’instant, la date de lancement et le prix restent inconnus.