Les tarifs en euros TTC des RTX 4090 et RTX 4080

NVIDIA a présenté ses GeForce RTX 4090 et RTX 4080 hier. La société a communiqué les prix en dollars, mais pas ceux en euros. Andreas Schilling révèle les prix pratiqués en Allemagne ; la facture s’annonce en forte hausse outre-Rhin, et probablement dans l’Hexagone aussi (où le taux de TVA est légèrement plus élevé, 20 % au lieu de 19 %).

Prices in Germany:



– GeForce RTX 4090: 1.949 Euro

– GeForce RTX 4080 16 GB: 1.469 Euro

– GeForce RTX 4080 12 GB: 1.099 Euro



Le prix recommandé pour la GeForce RTX 4090 est de 1599 dollars. Pour la comparaison avec la précédente génération, la GeForce RTX 3090 était sortie à 1499 dollars ; la GeForce RTX 3090 Ti à 1999 dollars. Les GeForce RTX 4080 16 Go et 12 Go s’affichent à respectivement 1199 dollars et 899 dollars (la GeForce RTX 3080 12 Go a débarqué avec un MSRP de 799 dollars ; la RTX 3080 10 Go de 699 dollars).

Il faudra débourser au moins 1949 euros TTC pour obtenir la GeForce RTX 4090 en Allemagne ; 1469 euros pour la GeForce RTX 4080 16 Go ; 1099 pour la GeForce RTX 4080 12 Go. À son lancement, la GeForce RTX 3080 10 Go Founders Edition était proposée à 719 euros ; la GeForce RTX 3090 à 1549 euros (la GeForce RTX 12 Go n’a pas eu de prix recommandé, faute de modèle FE). Pour obtenir une carte de la même série, le surcoût générationnel serait ainsi de 550 euros pour la RTX 4090 (environ 26 %) et d’au moins 480 euros pour la RTX 4080 (quasiment 53 % d’augmentation).

Des prix et des performances qui s’envolent

Vous y verrez un peu plus clair grâce au tableau ci-dessous.

Bien sûr, à série équivalente, les GeForce RTX 4000 promettent des performances supérieures. NVIDIA communique des écarts sur trois jeux ray tracing (Cyberpunk 2077, Microsoft Flight Simulator, Warhammer 40,000: Darktide). De là à justifier de tels écarts de tarifs…