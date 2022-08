Le chipset AMD B650E confirmé

Nous savons depuis plusieurs mois, et de source officielle, que le chipset X670 a une variante Extreme, appelée X670E. C’est aussi le cas du chipset B650, là encore avec un chipset B650E. Comme le montre la photographie partagée sur Twitter par @wxnod, ces chipsets « Extreme » supportent le PCIe Gen 5 à la fois pour le slot PCIe et le slot M.2 ; la version standard des chipsets, pour l’un ou l’autre seulement.

Crédit : @wnxod

En mai, lors de la présentation de ses cartes mères X670E, MSI a expliqué : « Le chipset X670 se scinde en deux segments : X670 Extreme et X670. Le X670E prend en charge le PCIe 5.0 tant sur les connecteurs PCIe que sur les emplacements M.2 tandis que les cartes mères équipées du chipset X670 prennent en charge le PCIe 5.0 uniquement sur les emplacements M.2. » D’autre part, le mois dernier, ASRock a listé quelques cartes mères B650E, sans commenter.

Un évènement au cours de la nuit

Dans quelques heures, aura lieu l’évènement « together we advance_PCs ». L’entreprise devrait présenter ses processeurs Ryzen 7000 et la plateforme AM5. Une fois n’est pas coutume, cette présentation se déroulera dans la nuit dans l’Hexagone : lundi 29 août à 7 p.m ET (Heure De L’Est Nord-Américain), soit mardi 30 août à 1 heure du matin CEST (Central European Summer Time).

Sauf changement de dernière minute, la société devrait officialiser les quatre références ci-dessous. Ces processeurs seront a priori disponibles à l’achat dès le mois prochain. Enfin, pour en revenir aux cartes mères, celles sur chipset B650 ne seront vraisemblablement lancées que plus tardivement.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de Base / Boost TDP Cache (L2+L3) Ryzen 9 7950X 16C/32T 4,5/5,7 GHz 170W 80 Mo (16+64) Ryzen 9 7900X 12C/24T 4,7/5,6 GHz 170W 76 Mo (12+64) Ryzen 7 7700X 8C/16T 4,5/5,4 GHz 105W 40 Mo (8+32) Ryzen 5 7600X 6C/12T 4,7/5,3 GHz 105W 38 Mo (6+32)

