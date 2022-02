Lian Li dévoile l’A4-H2O, un boîtier conçu en collaboration avec DAN Cases

Un A4-SFX plus conciliant avec les longs GPU et qui autorise du watercooling.

Lian Li présente son nouveau boîtier PC, le A4-H20, fruit d’une collaboration avec DAN Cases. C’est un châssis compact en acier et aluminium. Il a des dimensions de 326 x 140 x 244 mm soit un volume d’environ 11 litres. Lian Li compare sa taille à celle de la PlayStation 5 dans l’image ci-dessous.

L’A4-H20 reprend le design et l’esthétique de l’A4-SFX. Cependant, il accepte des cartes graphiques plus longues et prend désormais en charge les systèmes de refroidissement par eau. Dans les faits, il tolère un GPU mesurant jusqu’à 322 de long, un ventirad de 55 mm de haut, les alimentations SFX et SFX-L. Pour la carte mère, la prise en charge se limite à des modèles Mini-ITX. Lian Li écrit que « la disposition en sandwich permet à un GPU à trois slots de tenir dans un boîtier de taille compacte. Associé à un câble riser PCIe Gen. 3 ou Gen. 4, le GPU est situé derrière la carte mère et laisse de la place pour un radiateur de 240 mm au sommet du boîtier ».

Une paire de ventilateurs 120 mm ou radiateur de 240 mm

En matière de refroidissement, ce boîtier A4-H20 accepte une paire de ventilateurs de 120 mm au niveau du top ou un radiateur de 240 mm positionné dans la même zone. L’épaisseur totale de ce dernier et de ses ventilateurs doit néanmoins être inférieure à 55 mm. Les panneaux inférieurs, latéraux et supérieurs sont ajourés afin de favoriser le renouvellement de l’air. Pour le stockage, il y a un unique emplacement 2,5 pouces.

La connectique en façade est la suivante : un port USB 3.0 TYPE-A, un port USB 3.1 TYPE-C, les ports audios.

Ce boîtier A4-H20 se décline dans quatre versions, les A4H2OX3, A4H2OX4, A4H2S3 et A4H2S4. Les deux premières sont noires, les deux dernières grises. Le numéro à la fin caractérise la norme du riser, PCIe 3.0 ou PCIe 4.0

L’entreprise accorde un an de garantie. Comptez 120 dollars pour les versions A4H2OX3 et A4H2S3, 155 dollars pour les versions A4H2OX4 et A4H2S4. Les tarifs en euros ne sont pas indiqués. Ce boîtier est disponible à partir d’aujourd’hui.