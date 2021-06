Lian Li Odyssey X : un luxueux boîtier très modulaire

Il propose 3 agencements (Dynamic, Dynamic-R et Performance) pour s’adapter à toutes les configurations.

Lian Li présente son boîtier full-tower très haut de gamme, l’Odyssey X, conçu en collaboration avec le célèbre overclockeur DER8AUER. L’imposant châssis peut héberger des cartes mères EEB et E-ATX. Surtout, il a la particularité d’être modulaire en autorisant trois agencements : Dynamic, Dynamic-R (Rotate) et Performance.

En effet, grâce à des panneaux amovibles cet Odyssey X peut s’incliner à 90°, dans son intégralité ou bien uniquement au niveau du plateau de la carte mère. Logiquement, cet agencement a une incidence sur les dimensions externes du boîtier et modifie le flux d’air ainsi que la place accordée aux ventilateurs / radiateurs.

Configurations Dynamic, Dynamic-R et Performance

En mode dynamique, qui correspond au mode par défaut, l’Odyssey X s’apparente à un boîtier classique : la carte mère se trouve au centre du boîtier ; les ventilateurs se logent en façade, sur le dessus et sur le côté. En tout, jusqu’à 9 turbines de 120 mm peuvent y prendre place, ou deux radiateurs de 360 mm.

Le mode Dynamic-R est une rotation à 180 degrés du mode Dynamic. Cette configuration déplace la carte mère vers le haut du châssis ; l’accès aux E/S se situe donc au niveau de la partie supérieure du boîtier. Les supports de ventilateur sont placés en bas et à l’avant du boîtier. Les ventilateurs (jusqu’à 7 de 120 mm) et radiateurs (jusqu’à 480 mm) viennent se positionner en façade ou dans la partie inférieure du châssis. Cette configuration améliore le refroidissement du GPU.

Enfin, le mode performance « retourne le boîtier à 90° pour obtenir un flux d’air libre et un contrôle thermique optimal ». Les radiateurs viennent se positionner en façade ou sur le top.

Dans les deux premiers modes, l’Odyssey X a des dimensions de 575,5 x 234 x 558,5 mm ; dans le mode Performance, 537,1 x 368,6 x 596,7mm.

Quelle que soit l’orientation, le boîtier peut héberger un ventirad de 170 mm de haut, une carte graphique longue de 423 mm et un bloc d’alimentation de 280 mm de profondeur. Il offre trois emplacements 3,5 pouces et trois autres 2,5 pouces. La connectique se compose de deux ports USB 3.0, d’un port USB 3.1 TYPE-C et du jack audio.

Sur le plan esthétique, l’Odyssey X arbore des panneaux latéraux en verre trempé de 4 mm. Son armature mêle acier et aluminium. Lian Li le propose en version noire (TR-01X) et argentée (TR-01A). L’entreprise commercialisera ce modèle fin juillet à un tarif de 499,99 dollars.