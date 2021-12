L’Intel Core i5-12400F s’accompagne d’un nouveau ventirad

Après la première salve de processeurs Alder Lake sortis le 4 novembre dernier, qui ont laissé entrevoir de très bonnes performances générales et une vraie efficacité énergétique, Intel s’apprête à décliner sa gamme vers des eaux tarifaires et des ambitions moins élevées. Le Core i5-12400F devrait incarner l’un des fleurons de cette seconde salve, avec des prestations en simple coeur proches de celles d’un Core i9-11900K (629 €), l’un des porte-étendards de la onzième génération Rocket Lake-S, ou encore d’un Ryzen 7 5800X (449 €) à en juger par les premiers benchmarks qui ont fuité.

Intel Core i5-12400F : P-Cores et ventirad Laminar RM1

L’une des originalités de ce modèle ? L’absence de coeurs E-Cores (basse consommation) pour ne céder la place qu’à des P-Cores (hautes performances), et donc finalement une façon de se détacher de la philosophie “hybride” de l’architecture Alder Lake. Avec un TDP de 65 W, l’Intel Core i5-12400F compte ainsi six cœurs Golden Cove / douze threads cadencés à une fréquence de base de 2,5 GHz et à une fréquence Boost de 4,4 GHz.

Source : XanxoGaming Source : XanxoGaming

Prévu pour une annonce au CES 2022, l’Intel Core i5-12400F s’est toutefois déjà retrouvé sur les étals d’un revendeur au Pérou. Le média péruvien XanxoGaming a mis la main sur un exemplaire pour 222 dollars, avec une TVA de 18 %. On peut donc imaginer un tarif sensiblement identique en euros, compris entre 220 et 250 €. Ce processeur devrait faire bon ménage avec les nouveaux chipsets d’entrée de gamme B660 et H610, prévus pour la même fenêtre de commercialisation.

Autre confirmation, avec ce premier exemplaire acheté sur le marché : le Core i5-12400F s’accompagne bien du ventirad Laminar RM1 déjà évoqué ces dernières semaines. Il épouse un design en spirale, à la manière des Wraith Stealth ou Spire d’AMD, avec un anneau lumineux.

Source : XanxoGaming Source : XanxoGaming

Pour rappel, ce ventirad se déclinerait en trois variantes pour tous les processeurs présentant un TDP de 65 W. Outre ce Laminar RM1 (M pour “mainstream” ou “medium”), on devrait bientôt voir débarquer le Laminar RH1 (H pour “high”) à destination des Core i9 avec un tel TDP, et le Laminar RS1 (S pour “small”) pour les puces Pentium et Celeron d’entrée de gamme.