L’overclocking mémoire sera bien autorisé sur les cartes mères H570 et B560

Fin décembre, la découverte d’une carte mère B560 collaborant avec processeur Rocket Lake-S, en l’occurrence le Core i9-11900K, et fonctionnant avec de la mémoire DDR4-4133 avait semé le doute : était-ce annonciateur d’un overclocking mémoire généralisé aux cartes mères non-Z ? C’est désormais certain, les chipsets H570 et B560 autorisent bien l’overclocking mémoire.

En ce qui concerne la dixième génération, Comet Lake-S, les Core i7 et Core i9 supportent nativement la mémoire DDR4-2933, tandis que les puces inférieures se bornent à de la DDR4-2666. Ainsi, les chipsets H470 et B460 ne permettent pas, officiellement, de dépasser les 2 933 MHz. Pour les Rocket Lake-S, la prise en charge native est désormais en DDR4-3200 pour les Core i9, i7 et i5. L’autre bonne nouvelle, c’est donc que les chipsets H570 et B560 permettent eux-aussi d’outre-passer ces valeurs.

Cartes mères Z590 : jusqu’à 999 euros chez MSI, 1 516 euros chez Asus

Uniquement pour les Core i5, i7 et i9

Toutefois, notez que nativement, les Core i3, Pentium et Celeron restent sur de la DDR4-2666. Apparemment, ces puces n’autorisent pas l’overclocking mémoire, peu importe la carte mère sur laquelle elles sont installées.

Chez AMD, la politique est beaucoup plus souple depuis des années. En effet, les cartes mères d’entrée de gamme série A et B autorisent l’overclocking mémoire.

Source : Tom’s Hardware US