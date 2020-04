Mafia 2 sublimé grâce à un mod de 6 Go

Mafia 2 est sorti en août 2010, mais certains moddeurs continuent de peaufiner le titre de 2K Games. L’un d’entre eux, dénommé Qtmodz, propose un mod assez bluffant intitulé « Old Time Reality ». Il concerne le jeu mais aussi ses extensions.

Ce mod Old Time Reality ajoute des textures HD et embellit les systèmes météo et d’éclairage du jeu. Il ne se limite pas à des améliorations esthétiques, mais apporte aussi des avantages en termes de confort de jeu, avec notamment de nouvelles positions pour la caméra, un FOV élargi ou encore plus de munitions.

Tom’s TV : démo de l’illumination voxel dans cette scène de Mafia

Plus de 6 Go en tout

Une belle réalisation illustrée dans les captures d’écran ci-dessous. Le tout est assez massif : le mod pour le jeu de base pèse 2,8 Go et celui pour les DLC, 3,3 Go. Vous pouvez télécharger Old Time Reality ici.

Enfin, sachez également que des informations selon lesquelles le studio Hangar 13 travailleraient sur des Mafia II : Definitive Edition et Mafia II : Definitive Edition ont récemment fuité. Les deux titres devraient sortir sur PC, Xbox One et PS4.

Source : DSOGaming