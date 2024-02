Meilleure tablette Android : Samsung, Lenovo, Xiaomi… quel modèle acheter en 2024 ?

Apple ne possède pas le monopole de la tablette, loin de là. De nombreux modèles fonctionnant sous Android sont présents sur le marché. Et contrairement aux iPad on trouve des produits haut de gamme, ou non. Découvrez notre sélection des meilleures tablettes Android.

Notre top 3 des meilleures tablettes Android

À moins que vous possédiez un iPhone ou un MacBook et que vous soyez un amateur de l’écosystème Apple (dans ce cas précis, nous vous conseillons de vous tourner vers notre sélection des meilleurs iPad), vous devriez trouver votre bonheur parmi les tablettes Android, présentes en grand nombre sur le marché. Samsung, Google, Honor, Levono… Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets et tous les usages.

Et ces tablettes n’ont rien à envier aux prestigieux appareils d’Apple. Processeurs puissants, dalles lumineuses, designs modernes, autonomie généreuse. Elles offrent non seulement des fiches techniques solides, mais aussi un rapport qualité/prix qu’on ne trouve définitivement pas chez Apple. Encore plus si l’on se tourne du côté de marque comme Xiaomi ou Realme. Pour vous aider à faire le bon choix, nous vous proposons dans ce guide d’achat notre sélection des meilleures tablettes Android.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, la meilleure tablette Samsung

Commençons cette sélection avec la dernière tablette de chez Samsung : la Galaxy Tab S9 Ultra. Avec une fiche technique aussi complète que pointue, la dernière née du constructeur coréen a tout pour séduire les utilisateurs les plus exigeants.

En termes de performances, elle équipe d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy épaulé par 12 ou 16 Go de RAM. C’est l’une des tablettes les plus performantes sur le marché, elle ne vous refusera rien. Elle fonctionne sous Android 13, avec l’interface utilisateur One UI 5.1.1. Elle propose une expérience utilisateur proche de celle d’un PC portable.

Côté affichage, elle possède une dalle AMOLED de 14,6 pouces offrant un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz et une compatibilité HDR10+, avec cela, vous vous en doutez, la qualité visuelle est époustouflante. Et pour ne rien gâcher, son design à la fois fin et élégant, la rendant passe-partout et facile à transporter.

En définitive, la tablette Samsung Galaxy Tab S9 Ultra se distingue comme un choix haut de gamme polyvalent, adapté à une multitude d’usages. Et elle vient avec la dernière version du S Pen, reconnu pour sa précision et son ergonomie, qui se recharge de manière pratique par magnétisme.

Samsung Galaxy Tab S9 FE, l'alternative plus abordable

Si votre budget est plus serré, ou bien que vous n’êtes pas sûr d’exploiter toutes les performances de la Galaxy Tab S9 Ultra, alors la Galaxy Tab S9 FE représente une alternative très intéressante. Elle se positionne en effet comme une solution plus abordable, tout en conservant des caractéristiques clés telles que le stylet inclus et de belles performances.

Elle possède d’un écran LCD de 10,9 pouces, d’un processeur Exynos 1380 et d’une batterie de 8000 mAh. Cette tablette vise à offrir un bon compromis entre performance et accessibilité. Son design reste fidèle à l’esthétique Samsung avec un corps en aluminium. Mais malgré sa ressemblance avec la Tab S9 Ultra, la FE est légèrement plus épaisse et plus lourde. Mais cela ne l’empêche pas d’offrir une expérience d’utilisation similaire. Il vous faudra simplement faire quelques concessions, notamment au niveau de l’écran qui est LCD au lieu de l’AMOLED et qui possède un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Les performances sont solides grâce à l’Exynos 1380, l’utilisation est fluide pour la plupart des tâches. La tablette affiche une bonne autonomie, surpassant même celle de la Tab S9 avec plus de 20 heures d’utilisation. En bref, c’est le modèle idéal pour de nombreux consommateurs à la recherche des fondamentaux de la gamme Tab S à un prix plus doux.

Xiaomi Pad 6, le meilleur rapport qualité/prix

Quand on quitte le segment des tablettes Android haut de gamme, on tombe rapidement sur la Xiaomi Pad 6 qui se positionne comme une option milieu de gamme à l’excellent rapport qualité/prix. C’est un choix des plus judicieux pour les familles et les professionnels à la recherche d’un appareil polyvalent à un prix abordable.

Elle équipe le processeur Snapdragon 870 qui garantit des performances suffisantes pour la majorité des usages, y compris les jeux, bien que les plus gamers d’entre vous préféreront des modèles plus puissants pour accéder aux dernières innovations. L’écran IPS de la Xiaomi Pad 6 propose une impressionnante fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour les joueurs en quête de réactivité, mais l’absence de la technologie OLED se fait sentir. Même si elle est justifiée par le positionnement tarifaire de la tablette.

Pour finir, bien que l’autonomie de 8840 mAh de la batterie ne marque pas un progrès notable par rapport au modèle antérieur, la Xiaomi Pad 6 demeure une proposition attrayante dans l’univers des tablettes, notamment grâce à son excellent rapport qualité/prix, signature de la marque chinoise sur le marché high-tech. Notez toutefois que les utilisateurs actuels de la Pad 5 pourraient ne pas voir dans ce nouveau modèle une raison impérieuse de changer, à l’exception des joueurs motivés par le désir d’un écran à haute fréquence de rafraîchissement.

Google Pixel Tablet, la meilleure tablette familiale

La Pixel Tablet est un appareil qui se démarque par son concept original. Elle ne se contente pas de remplir les fonctions habituelles des tablettes, elle se transforme également en un dispositif domotique lorsqu’elle est posée sur son dock inclus, rappelant un Nest Hub.

Côté caractéristiques techniques, la Pixel Tablet est équipée d’un écran LCD de 10,9 pouces offrant une résolution de 2560 x 1600 pixels. Son taux de rafraîchissement se limite à 60 Hz, un point où elle est en retrait par rapport à d’autres modèles dans la même gamme de prix. Il faut dire que son utilité première n’est pas vraiment les jeux vidéo ou la consommation de film. Son usage est familial et tourné vers la domotique, son écran suffit donc amplement. Le processeur est un Tensor G2 de Google, ses performances globales sont satisfaisantes. Le volet photographique est également à noter, avec un capteur principal de 8 mégapixels qui, appuyé par le traitement logiciel de Google, produit des clichés plus qu’honorables pour une tablette.

L’autonomie de la Pixel Tablet est son point fort. Elle est renforcée par le dock qui facilite la recharge et l’intègre harmonieusement dans l’écosystème domotique de la maison. Néanmoins, l’appareil présente quelques faiblesses, comme sa vitesse de charge plutôt lente et l’absence d’accessoires complémentaires, tels qu’un stylet, qui ne sont ni inclus ni disponibles à l’achat séparément. Malgré ces limitations, la Pixel Tablet parvient à se faire une place grâce à sa polyvalence et son intégration novatrice dans le quotidien des utilisateurs.

Lenovo Tab P12 Pro, la plus puissante des tablettes Android

La Lenovo Tab P12 Pro se positionne comme un concurrent sérieux dans le segment haut de gamme des tablettes. Elle possède un design soigné et d’un écran OLED de 12,6 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, cette tablette combine élégance et performances. Elle équipe d’un processeur Snapdragon 870, 8 Go de RAM, et propose une expérience utilisateur enrichie grâce à l’inclusion d’un stylet optimisé pour la productivité et la créativité.

Sur le plan de l’affichage, la Tab P12 Pro excelle avec sa dalle OLED, bien que la calibration par défaut soit perfectible. La luminosité maximale est très bonne et le contraste infini caractéristique de l’OLED garantit une qualité d’image exceptionnelle. Les performances sont également au rendez-vous, la tablette étant capable de gérer sans peine les applications gourmandes et les jeux, bien qu’elle puisse chauffer sous forte sollicitation.

La Tab P12 Pro se distingue aussi par son autonomie de 17h grâce à une batterie de 10200 mAh, complétée par une charge rapide de 30 W. Elle tourne sous Android 11 avec une surcouche Lenovo qui intègre des fonctionnalités dédiées au stylet et à la productivité, notamment l’application Project Unity permettant d’utiliser la tablette comme un écran étendu pour un PC Windows. Malgré quelques compromis, la Lenovo Tab P12 Pro propose une expérience complète et haut de gamme qui rivalise avec les leaders du marché.

Samsung Galaxy Tab A8, le meilleur premier prix

La Samsung Galaxy Tab A8 se présente comme l’option abordable parfaite pour ceux qui cherchent une bonne tablette d’entrée de gamme. Elle succède à la Galaxy Tab A7 avec quelques améliorations dans la conception et les performances, notamment l’intégration de la puce Unisoc Tiger T618. Avec des dimensions légèrement plus grandes et un poids augmenté, la Tab A8 conserve un design ergonomique avec une finition en aluminium brossé. L’écran LCD de 10,5 pouces offre une qualité d’affichage correcte.

Les performances de la tablette sont adéquates pour son segment, permettant une utilisation quotidienne fluide et la capacité de jouer à certains jeux peu gourmands. La caméra de 8 mégapixels fournit des résultats basiques qui suffiront pour des usages occasionnels. Un des points forts de la Tab A8 est son autonomie. Elle est capable de tenir plus de 17h, bien que sa recharge soit assez lente avec le chargeur inclus.

La Galaxy Tab A8 fonctionne sous l’interface One UI de Samsung basée sur Android. Elle permet une expérience utilisateur similaire à celle des smartphones de la marque. Bien que la tablette ne révolutionne pas le segment d’entrée de gamme, elle représente une option sympathique pour ceux qui recherchent une tablette à usage général avec une bonne autonomie et une expérience utilisateur cohérente.

🧐 Pourquoi choisir une tablette Android plutôt qu’une tablette Apple ?

Choisir entre une tablette Android et une tablette Apple (un iPad) dépend largement des préférences personnelles, du budget, et de l’écosystème numérique auquel on est déjà habitué. Les tablettes Android offrent une flexibilité et une personnalisation que beaucoup trouvent très attrayantes. Contrairement aux iPads, qui fonctionnent dans un écosystème fermé, les tablettes Android permettent aux utilisateurs de personnaliser leur expérience à un niveau plus grand.

Du point de vue du budget, les tablettes Android couvrent un spectre de prix bien plus large que les iPads. Alors que ces derniers commencent généralement à un prix élevé, les tablettes Android sont disponibles à tous les niveaux de prix, offrant des options pour les consommateurs soucieux de leur budget sans sacrifier l’accès à une technologie de qualité. Que vous recherchiez un produit basique pour la lecture et la navigation sur le web ou un appareil haut de gamme pour des tâches plus exigeantes, il existe à tous les coups une tablette Android qui répond à vos besoins et à votre budget.

Enfin, l’intégration avec l’écosystème Google est un avantage clé pour beaucoup. Les utilisateurs qui dépendent déjà de services tels que Gmail, Google Drive, et Google Photos peuvent trouver une expérience plus intuitive avec une tablette Android. L’intégration avec ces services permet une synchronisation et un partage de données sans effort entre la tablette et d’autres appareils, ce qui peut améliorer considérablement la productivité et l’expérience utilisateur globale. En somme, si la personnalisation, le budget, et l’intégration avec les services Google sont prioritaires pour vous, une tablette Android pourrait être le choix idéal.

Si l’un des avantages qu’il y a à choisir une tablette Android, c’est le choix, c’est aussi ce qui peut vous poser problème. Sélectionner la bonne parmi la multitude de modèles présents sur le marché n’est pas une tâche aisée. Nous avons réuni pour vous quelques conseils qui pourraient vous aider à prendre la bonne décision :