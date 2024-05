Meilleure tablette graphique : quel modèle choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleures tablettes graphiques

Les tablettes graphiques permettent de dessiner, de retoucher et de modéliser avec une précision qui imite la sensation du dessin sur papier grâce à l’emploi d’un stylet sur une surface tactile. Elles existent en divers formats, certaines offrent des écrans intégrés, d’autres ne nécessitent aucune connexion à un ordinateur… Les marques comme Wacom, Huion et XP-Pen proposent une gamme étendue adaptée à différents besoins et budgets, assurant ainsi que chaque créatif trouve l’outil qui lui convient.

Dans ce guide des meilleures tablettes graphiques, nous allons explorer une variété de modèles pour vous aider à faire un choix éclairé. Notre sélection inclut des produits pour tous les types d’usage, depuis les modèles basiques sans écran, idéaux pour ceux qui commencent, jusqu’aux versions haut de gamme avec écran, destinées à des usages plus spécialisés. Nous explorerons différentes caractéristiques allant du confort du stylet jusqu’à la fluidité de la surface de dessin en passant par la précision du tracé, et la compatibilité avec les systèmes d’exploitation courants. Ainsi, que vous cherchiez une solution simple pour des créations occasionnelles ou un équipement professionnel pour des travaux intensifs, voici notre sélection des meilleures tablettes graphiques.

One by Wacom Medium, idéale pour débuter

One by Wacom Medium Idéale pour débuter

Format compact idéal pour le transport Prix très accessible

Prix très accessible 2048 niveaux de pression

2048 niveaux de pression Facilement configurable

Facilement configurable Compatible Windows, MacOS et ChromeOS

Compatible Windows, MacOS et ChromeOS Contrôle précis On n’aime pas Montre vite ses limites

Montre vite ses limites Fonctionne obligatoirement branchée

Pour les débutants en dessin numérique ou en retouche photo cherchant une tablette graphique abordable et de qualité, la One by Wacom Medium est le choix le plus judicieux. Avec une surface active de 21,6 cm sur 13,5 cm, cette tablette offre un grand confort de travail tout en restant assez compacte pour une portabilité facilitée. Disponible à un prix attractif elle intègre 2048 niveaux de pression, permettant une grande variété de traits et d’effets. Simple à configurer, elle est compatible avec Windows, MacOS et ChromeOS. Branchez-la simplement via USB, installez le pilote nécessaire et commencez à créer.

Le modèle Medium de One by Wacom se distingue par sa facilité d’utilisation et sa taille intermédiaire parfaite. Elle rend la transition entre le dessin traditionnel et le dessin numérique plus fluide. Léger et facile à transporter, ce modèle est idéal pour ceux qui se déplacent souvent ou qui souhaitent travailler dans différents environnements. Le stylet ergonomique est équipé de deux boutons configurables, offrant une manipulation intuitive et un contrôle précis pour tous les utilisateurs, droitiers comme gauchers. Cette tablette représente un investissement initial modeste pour les créatifs en devenir, fournissant tous les outils nécessaires pour explorer et développer leurs talents.

Wacom Intuos Pro Medium, pour passer au niveau supérieur

Wacom Intuos Pro Medium Pour passer au niveau supérieur

389€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Grande précision

Grande précision 8192 niveaux de pression

8192 niveaux de pression Fonctionne en Bluetooth

Fonctionne en Bluetooth Possibilité d'utiliser le multitouch

Possibilité d'utiliser le multitouch 8 boutons personnalisables

8 boutons personnalisables Compatible Windows, Android, MacOS et ChromeOS On n’aime pas Adaptateur Android vendu séparément

Contrairement à la One, l’Intuos Pro Medium de Wacom se distingue par ses fonctionnalités plus avancées, idéales pour les créateurs numériques expérimentés cherchant à pousser leur créativité plus loin. Avec sa surface de dessin mesurant 22,4 x 14,8 cm, elle offre un espace plus important pour s’exprimer. Ce modèle est équipé de 8192 niveaux de pression, permettant une incroyable précision dans chaque trait. Sa connectivité Bluetooth garantit une réactivité instantanée, tandis que la fonction multitouch vous permet d’utiliser la tablette comme un trackpad géant, facilitant la navigation et les gestes multitâches. Les huit boutons personnalisables et la molette tactile offrent un accès rapide aux raccourcis, optimisant ainsi votre flux de travail.

Cette tablette graphique sans écran est conçue pour ceux qui exigent une grande finesse dans leurs créations, sans les distractions d’un écran intégré. La résolution élevée de 5080 LPI assure une extrême précision, cruciale pour les travaux de modélisation 3D et d’illustration détaillée. La Wacom Intuos Pro Medium est une solution robuste pour les professionnels du design graphique et de l’illustration numérique, offrant une plateforme fiable et polyvalente. Sa compatibilité avec Windows, MacOS et même des appareils Android étend ses possibilités d’utilisation, la rendant accessible quel que soit votre environnement de travail.

XP-Pen Artist 13.3 Pro, la tablette graphique à écran au meilleur prix

XP-Pen Artist 13.3 Pro La tablette graphique à écran au meilleur prix

369.99€ Voir l’offre On aime Bon rapport qualité/prix pour une tablette à écran

Bon rapport qualité/prix pour une tablette à écran 8192 niveaux de pression

8192 niveaux de pression 8 touches personnalisables

8 touches personnalisables Compatible macOS et Windows

Compatible macOS et Windows Stylet qui ne nécessite aucune charge On n’aime pas Câble USB 3-en-1 trop imposant

La XP-Pen Artist 13.3 Pro se présente comme une option attrayante pour ceux qui cherchent une tablette graphique avec écran à un prix abordable. Dotée d’un écran IPS Full HD de 13,3 pouces, elle offre une résolution de 1920 x 1080 pixels, assurant ainsi une image claire et nette. Cette tablette est particulièrement appréciée pour sa sensibilité à la pression de 8192 niveaux, qui, combinée à la reconnaissance de l’inclinaison du stylet, permet une précision remarquable dans le dessin et la retouche photo. Ergonomique, elle intègre une molette et huit touches de raccourci personnalisables, facilitant l’accès aux outils et fonctions fréquemment utilisés, et elle est fournie avec un support pour incliner la tablette selon vos besoins.

En termes de connectivité, la XP-Pen Artist 13.3 Pro est facile à configurer grâce à son câble USB 3-en-1 qui permet une connexion directe à un ordinateur sous macOS ou Windows, sans nécessiter d’alimentation externe. Ce modèle est donc idéal pour les utilisateurs nomades grâce à sa portabilité et son alimentation simplifiée par USB. Le stylet passif inclus ne nécessite pas de charge, ce qui est un avantage supplémentaire pour ceux qui utilisent leur tablette en déplacement. Avec un tarif compétitif, cette tablette graphique offre un excellent rapport qualité/prix, rendant les fonctionnalités avancées de création numérique accessibles à un plus large public.

Gaomon PD1560, le bon choix

Gaomon PD1560 Le bon choix

259.99€ Voir l’offre On aime Un écran de 15 pouces à un prix accessible

Un écran de 15 pouces à un prix accessible 8192 niveaux de pression

8192 niveaux de pression Légère et fine, facile à transporter

Légère et fine, facile à transporter Vendue avec plusieurs accessoires

Vendue avec plusieurs accessoires Excellent rapport qualité/prix On n’aime pas Restitution des couleurs qui pourrait être affinée

La Gaomon PD1560 se présente comme une tablette graphique milieu de gamme offrant des performances proches des modèles premium, à un coût bien plus accessible. Dotée d’un écran IPS Full HD de 15.6 pouces, elle garantit une image nette et précise avec des angles de vision étendus à 178 degrés, permettant une visualisation claire sous diverses perspectives. Cette tablette est également accompagnée d’un ensemble complet d’accessoires, incluant un support ajustable pour l’inclinaison, un stylet rechargeable offrant 8192 niveaux de pression, ainsi que divers outils complémentaires tels que des gants de dessin et un sac de transport. Idéale pour les amateurs confirmés et les professionnels, la PD1560 est un choix robuste pour ceux qui cherchent à allier qualité et prix.

En termes de connectivité, la PD1560 utilise un câble 3-en-1 intégrant USB-C, HDMI et alimentation, simplifiant la gestion des câbles tout en offrant une installation flexible selon les configurations de ports de l’ordinateur utilisé. Malgré son design élégant et ses fonctionnalités complètes, la tablette présente quelques limites comme l’absence de sensibilité à l’inclinaison et une colorimétrie légèrement réduite. Cependant, son rapport qualité/prix demeure extrêmement compétitif sur le marché, rendant ce modèle particulièrement attrayant pour ceux qui désirent une tablette graphique performante sans se ruiner.

Wacom Cintiq Pro 16, la plus haut de gamme

Wacom Cintiq Pro 16 La plus haut de gamme

1,792.04€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Magnifique écran

Magnifique écran Grande précision

Grande précision Qualité des finitions et des matériaux

Qualité des finitions et des matériaux Grande taille

Grande taille Fonctionnalité multitouch

Fonctionnalité multitouch Raccourcis personnalisables On n’aime pas Télécommande vendue séparément

La Wacom Cintiq Pro 16 est une tablette graphique de haut niveau, spécialement conçue pour répondre aux exigences des professionnels de l’art et de la modélisation. Elle dispose d’un écran 4K UHD de 15,6 pouces, offrant une résolution exceptionnelle et un espace colorimétrique étendu qui garantit une fidélité des couleurs impeccable pour toutes sortes de créations. Avec 8192 niveaux de pression et la capacité de détecter l’inclinaison du stylet, cette tablette offre une précision extrême, simulant la sensation d’un crayon traditionnel sur le papier. Elle intègre également une fonction multitouch pour une navigation intuitive entre les applications et un zoom facile sur vos projets.

Au-delà de ses capacités techniques impressionnantes, la Wacom Cintiq Pro 16 est également conçue pour le confort de l’utilisateur. Bien qu’elle ne soit pas livrée avec la télécommande ExpressKey, qui est vendue séparément, la tablette est équipée de boutons personnalisables qui peuvent être configurés pour des raccourcis spécifiques, facilitant ainsi l’accès aux outils fréquemment utilisés. Cette tablette représente un investissement significatif pour les professionnels cherchant à maximiser leur productivité et leur créativité grâce à une technologie de pointe. Elle offre une expérience de dessin numérique qui est aussi proche que possible de la sensation du dessin traditionnel.

iPad Pro M2 11 pouces, la tablette graphique polyvalente

iPad Pro M2 11 pouces La tablette graphique polyvalente

Magnifique écran Extrêmement performante

Extrêmement performante Fonctionne sans ordinateur

Fonctionne sans ordinateur Grande polyvalence

Grande polyvalence Stylet très efficace On n’aime pas Cher

Cher Apple Pencil vendu séparément

L’iPad Pro, équipé de la puce M2 d’Apple, offre des performances impressionnantes pour une utilisation en tant que tablette graphique, bien qu’il ne soit pas vendu avec un stylet. L’acquisition séparée de l’Apple Pencil 2e génération permet de transformer l’iPad Pro en une puissante tablette graphique, adaptée aux professionnels de la création numérique. Grâce à son écran Liquid Retina de 11 pouces et à sa résolution de 2388 x 1668 pixels, l’iPad Pro M2 assure une qualité d’image exceptionnelle et une interaction tactile précise, facilitant le dessin et la modélisation 3D avec des applications telles que Procreate et Nomad Sculpt. La sensibilité à la pression du stylet et sa faible latence enrichissent l’expérience de dessin, rendant cet outil aussi réactif qu’un crayon traditionnel sur papier.

En plus de sa capacité à exécuter des logiciels de création exigeants grâce à son CPU 8 cœurs et son GPU 10 cœurs, l’iPad Pro M2 se distingue par sa portabilité et son autonomie, le rendant idéal pour les professionnels en déplacement. Ce modèle autonome n’a pas besoin d’être connecté à un ordinateur pour fonctionner, offrant ainsi une flexibilité maximale pour les créatifs qui travaillent hors de leur atelier ou bureau. Malgré son coût élevé et la nécessité d’acheter des accessoires supplémentaires comme le stylet et éventuellement un clavier, l’iPad Pro M2 reste une option de premier choix pour ceux qui cherchent une tablette graphique capable de gérer des tâches de création complexe tout en offrant les avantages d’un appareil mobile haut de gamme.

🎨 Quelles sont les caractéristiques clés à considérer avant d’acheter une tablette graphique ?

Lors de l’achat d’une tablette graphique, plusieurs caractéristiques clés doivent être prises en compte pour s’assurer que l’appareil répond à vos besoins. Par exemple, la sensibilité à la pression du stylet est importante, car elle affecte directement la précision et le détail de vos dessins. Les tablettes avec une sensibilité élevée, souvent mesurée en niveaux de pression, offrent une meilleure distinction entre les lignes fines et épaisses. La résolution de la tablette, mesurée en lignes par pouce (LPI), est également importante car elle détermine la finesse des détails que vous pouvez créer. En outre, la taille de la tablette, c’est-à-dire la zone sur laquelle vous pouvez réellement dessiner, doit être suffisamment grande pour vous permettre de travailler confortablement, tout en étant adaptée à l’espace de travail disponible.

D’autres facteurs à considérer incluent la connectivité (USB, sans fil, Bluetooth), qui influence la facilité avec laquelle la tablette peut être connectée à d’autres appareils, et si elle est compatible avec votre système d’exploitation (Windows, macOS, Linux…). La latence, ou le temps de réponse du stylet, est également essentielle, surtout pour les professionnels du design et de l’animation, où un délai minimal est crucial pour un travail fluide. Enfin, réfléchissez si vous avez besoin d’une tablette avec ou sans écran. Les tablettes avec écran intégré permettent une interaction plus intuitive et directe avec votre travail, mais sont généralement plus coûteuses.

💲 Quel budget pour une tablette graphique ?

Le budget pour une tablette graphique peut varier considérablement en fonction de la marque, des caractéristiques et du type d’utilisation prévu. Les modèles d’entrée de gamme, souvent suffisants pour les débutants ou les utilisateurs occasionnels, coûtent entre 30 et 100 euros. Pour les professionnels ou les utilisateurs intermédiaires qui nécessitent plus de fonctionnalités et de précision, les prix se situent généralement entre 100 et 500 euros. Enfin, les tablettes graphiques haut de gamme, équipées de grandes dalles, de résolutions élevées et de fonctionnalités avancées comme les écrans intégrés, peuvent coûter de 500 à 3000 euros ou plus. Il est donc important de définir clairement vos besoins et vos attentes avant de faire un investissement, afin de choisir une tablette qui offre le meilleur rapport qualité/prix pour votre usage.

🖌️ Tablette graphique avec ou sans écran : que choisir ?

Le choix entre une tablette graphique avec ou sans écran dépend principalement de votre style de travail et de votre budget. Les tablettes sans écran, souvent plus abordables, nécessitent que vous regardiez un moniteur pendant que vous dessinez sur une surface séparée, ce qui peut demander un temps d’adaptation pour synchroniser vos mouvements avec l’affichage.

En revanche, les tablettes avec écran offrent une expérience plus intuitive, car vous dessinez directement sur l’image, ce qui est particulièrement utile pour les artistes professionnels et les designers qui nécessitent une grande précision et un retour visuel immédiat. Cependant, ces modèles sont généralement plus coûteux et moins portables en raison de leur taille et de leur besoin en énergie. En fin de compte, votre choix devrait se baser sur une combinaison de confort d’utilisation, de nécessité de précision dans votre travail et de considérations financières.

💻 Est-il nécessaire d’avoir un ordinateur puissant pour utiliser une tablette graphique ?

La nécessité d’un ordinateur puissant pour utiliser une tablette graphique dépend de la complexité des logiciels que vous prévoyez d’utiliser et de la nature de vos projets. Pour des tâches basiques de dessin ou de conception graphique avec des logiciels peu exigeants comme Adobe Photoshop Elements ou des applications de dessin simples, un ordinateur standard avec des spécifications modérées peut suffire. Toutefois, pour des applications professionnelles avancées telles que la modélisation 3D, l’animation ou des logiciels gourmands en ressources comme Adobe Photoshop ou Illustrator en usage intensif, un ordinateur plus robuste avec un processeur puissant, une bonne quantité de RAM et une carte graphique performante est recommandé. Cela garantit une expérience fluide, sans ralentissements ni interruptions, particulièrement lorsque vous travaillez sur des fichiers de grande taille ou des projets complexes.

🖋️ Quelle est la différence entre un stylet actif et un stylet passif ?

La différence principale entre un stylet actif et un stylet passif réside dans la façon dont ils interagissent avec la tablette graphique et la technologie qu’ils utilisent pour cette interaction. Un stylet actif possède sa propre source d’énergie interne (souvent une batterie ou une recharge via USB), ce qui lui permet de fournir des fonctionnalités avancées telles que la sensibilité à la pression, la détection d’inclinaison, et parfois des boutons personnalisables pour des raccourcis spécifiques. Ces stylets peuvent également offrir un niveau de précision plus élevé et une meilleure réactivité.

À l’inverse, un stylet passif n’a pas besoin de batterie ou de charge car il fonctionne sans composants électroniques actifs, ce qui le rend généralement plus léger et plus simple à utiliser, tout en étant moins coûteux. Cependant, bien que certains stylets passifs puissent supporter des niveaux basiques de sensibilité à la pression, ils offrent souvent moins de fonctionnalités que les stylets actifs et peuvent ne pas être aussi précis ou réactifs.

