MSI, Asus ou encore Gigabyte présentent leurs Radeon RX 6700 XT custom

Sorties

DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI x 1 (Supports [email protected]/[email protected] and VRR as specified in HDMI 2.1)

DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI x 1 (Supports [email protected]/[email protected] and VRR as specified in HDMI 2.1)

DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI x 1 (Supports [email protected]/[email protected] and VRR as specified in HDMI 2.1)