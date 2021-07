MSI lance trois SSD NVMe dans une nouvelle gamme SPATIUM

Modèle SSD M.2 NVMe M480 M470 M370

Interface PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4 PCIe Gen4 x4, NVMe 1.3 PCIe Gen3x4, NVMe 1.3

Capacités 500 Go, 1 To, 2 To 1 To, 2 To 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To

Vitesses de lecture séquentielles (Mo/s) 500 Go : 6500 ; 1 et 2 To : 7000 5000 256 Go : 2300 ; 512 Go, 1 To et 2 To : 2400

Vitesses d’écriture séquentielles (Mo/s) 500 Go : 2850 ; 1 To : 5500 ; 2 To : 6850 4400 256 Go : 1100 ; 512 Go et 1 To : 1750 ; 2 To : 1850

Vitesses de lecture aléatoires (IOPS) 500 Go : 170K ; 1 To : 350K ; 2 To 650K 600K 256 Go : 150K ; 512 Go : 210K ; 1 To : 215K ; 2 To : 220K

Vitesses d’écriture aléatoires (IOPS) 500 Go : 600K ; 1 To et 2 To : 700K 600K 256 Go : 230K ; 512 Go : 350K ; 1 To et 2 To : 330K

Endurance (TBW) 500 Go : 350 ; 1 To : 700 ; 2 To : 1400 1 To : 1600 ; 2 To : 3200 256 Go : 200 ; 512 Go : 400 ; 1 To : 800 ; 2 To : 1600