MSI présente ses nouveautés 2021

Si vous avez raté la conférence MSI Premiere 2021 : Tech For The Future, voici une petite séance de rattrapage. La firme a annoncé plusieurs produits, dont des cartes graphiques, une souris, des SSD, ou encore des écrans.

Une fois n’est pas coutume, sachez que les descriptifs produits ci-dessous ne sont pas de notre cru ; ils proviennent du communiqué de presse de la société. Vous pourrez découvrir plus de détails sur les produits qui vous intéressent sur le site officiel de MSI.

Gamme RTX 30 SERIES SEA HAWK

« La MSI SEA HAWK est le résultat d’un concept révolutionnaire basé sur une technologie ayant fait ses preuves, et qui continue de gagner en performances grâce à la mise à niveau vers la gamme RTX 30 Series. Combinant les avantages d’un refroidissement liquide et d’un refroidissement par air, la carte profite d’un combo entre un ventilateur dédié et une solution de refroidissement liquide all-in-one qui s’avère être efficace, silencieuse et totalement autonome, puisque ne nécessitant absolument aucun entretien. »

Gamme RTX 30 SERIES SUPRIM

« SUPRIM incarne un tout nouveau design de carte graphique et transforme un concept prestigieux en une réalité. Cette carte profite d’étages d’alimentation robustes développés pour durer dans le temps. De plus, elle est refroidie efficacement grâce au TRI FROZR 2S. Enfin elle arbore une esthétique moderne qui reflète un état d’esprit résolument orienté hautes performances. »

Souris MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT

« La souris MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT a été pensée pour être aussi légère que possible et permettre aux joueurs d’effectuer des mouvements sans efforts. Le capteur optique haut de gamme est capable d’un suivi infaillible même à haute vitesse et d’une précision à toute épreuve jusqu’à 16000 DPI. Elle est pourvue d’un câble MSI FriXionFree, développé au sein de nos départements R&D, pour une glisse sans entrave, sur tapis comme sur un bureau. »

SSD Gaming

« MSI se prépare à redéfinir les SSD GAMING. Ces SSD ont été développés pour offrir jusqu’à 4 To de stockage, avec des vitesses de lecture et d’écriture allant respectivement jusqu’à 7 000 Mo/s et 6 900 Mo/s. Protégez vos données les plus importantes grâce à un MTBF (Mean Time Between Failure) pouvant atteindre 1,6 million d’heures et d’une protection bout-en-bout. »

Écrans : Gamme MPG ARTYMIS SERIES

« La gamme d’écrans MPG ARTYMIS Series intègre le 1000R, la courbure d’écran la plus adaptée à l’œil humain. Épousant parfaitement l’anatomie oculaire, l’écran offre une vue d’ensemble qui vous préservera de toute fatigue. La conception de la surface incurvée augmente en outre l’impression de couverture et d’immersion, de sorte que vous ne soyez pas dérangé par les stimuli extérieurs, améliorant de facto l’expérience de jeu. Outre la courbure 1000R, la gamme inclut de nouvelles fonctionnalités IA exclusives. »

Cartes mères MSI Z590

« Le modèle phare, la MEG Z590 GODLIKE, jette de nouvelles bases en ayant été conçu pour redéfinir ce que représente une carte mère de jeu extrême. L’esprit de la GODLIKE est axé sur l’innovation et la volonté de dépasser les limites. La première génération de GODLIKE fut par exemple la première carte mère RGB, à l’avant garde d’une véritable déferlante dans l’industrie du jeu vidéo. Aujourd’hui, la nouvelle MEG Z590 GODLIKE bénéficie de caractéristiques de pointe, de fonctionnalités innovantes et d’une expérience utilisateur encore améliorée. La MEG Z590 GODLIKE se démarque des cartes mères gaming actuelles et cherche à repousser les limites de l’imagination. »

Watercooling MPG CORELIQUID K SERIES

« Le MPG CORELIQUID K360 est un watercooling conçu pour être aussi performant qu’époustouflant. Les ventilateurs exclusifs TORX 4.0 de MSI génèrent un flux d’air phénoménal jusqu’au radiateur pour un refroidissement rapide. En outre, un ventilateur TORX 3.0 de 60mm se situe au sein du waterblock, lequel dispose également d’un écran LCD de 2,4 pouces capable d’afficher les informations cruciales du système, les performances de la configuration, mais aussi des photos ou encore les fréquences des composants. »

Nouvelles gammes MSI CREATOR ET MODERN

« Fort d’un design élégant et professionnel, le MSI CREATOR P50 est un PC destiné à la création de contenu. Bien qu’il n’ait qu’un volume global de 5 litres, ce condensé de création frappe un grand coup. Il est équipé d’un processeur Intel Core i9 et d’une carte graphique de dernière génération. Il dispose également de la connectique haut débit Thunderbolt 4, permettant de rendre accessible l’Ethernet 10 Gigabits de sorte que l’expérience de création soit fluide et rapide.

Afin de toucher le marché professionnel, MSI a lancé les écrans MODERN MD SERIES. Les gammes MODERN MD271 et MD241 sont équipées des technologies MSI Anti-Flicker et Less Blue-Light, toutes deux certifiées TUV et développées afin de protéger vos yeux. Le design des gammes, résolument tourné vers l’ergonomie, permet une personnalisation des écrans selon vos besoins pour une expérience visuelle des plus confortables.

L’USB Type-C intégré permet aux utilisateurs de connecter et charger facilement leurs périphériques, tandis que leur conception « tool-free » accepte un montage et un démontage sans efforts dans le cadre d’une utilisation des fixations VESA.

MSI a en outre présenté un PC All-In-One exceptionnel, tout spécialement conçu pour les professionnels : le SUMMIT 241S. Non seulement il s’agit du premier PC tout-en-un équipé d’un écran interchangeable, mais il est également pourvu d’un capteur intelligent qui analyse votre environnement, la distance vous séparant de l’écran, vos mouvements mais aussi l’éclairage ambiant. Tout cela dans le but d’ajuster automatiquement la luminosité ainsi que d’autres réglages pour proposer l’expérience visuelle la plus confortable possible. »

MSI CENTER

« Enfin, MSI a annoncé le nouveau MSI Center, logiciel qui agrège Dragon Center et Creator Center. MSI Center est entièrement personnalisable et supporte tous les appareils MSI qu’ils soient destinés aux joueurs ou aux créateurs. Le logiciel dispose de pléthore de fonctionnalités intelligentes propulsées par le moteur MSI AI telles que : Sound Tune et sa réduction de bruit destinée à épurer l’audio, Duet Display pour permettre une expérience multiplateforme avec les appareils iOS, Smart Image Finder pour organiser vos images et leur ajouter automatiquement des métadonnées afin de les retrouver plus facilement, Voice Command pour créer vos propres commandes afin d’ouvrir des logiciels ou des raccourcis, et Ambient Link pour synchroniser à la perfection les produits MSI Mystic Light ainsi que les accessoires compatibles avec les derniers jeux AAA d’Ubisoft comme Watch Dogs: Legion et Assassin’s Creed Valhalla. »