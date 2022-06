N’attendez plus la GeForce GTX 1630 ce mercredi

Un temps annoncée pour le 31 mai, puis reportée de 15 jours, la GeForce GTX 1630 arrivera finalement… à une date inconnue. Le site VideoCardz, qui colporte les informations sur cet hypothétique lancement depuis le départ, rapporte que NVIDIA a mis à jour son calendrier. L’entreprise aurait adressé une lettre à ses partenaires leur annonçant le report à une date indéterminée. D’après l’article de nos confrères, la raison serait un manque de composants – mais pas de GPU. Rappelons que cette GeForce GTX 1630 est, en principe, basée sur GPU TU117-150.

Le site VideoCardz précise que le GTMK (Go To Market Kit) de cette référence est disponible depuis le 31 mai et que les partenaires de NVIDIA on déjà soumis certains modèles à validation. Ils n’attendraient désormais que le feu vert de NVIDIA.

Un report, d’un mois cette fois, affecterait également d’autres cartes graphiques, les GeForce RTX 4000. Des informations initialement partagées par WCCFTech puis confirmées par VideoCardz stipulent que le lancement de la RTX 4090 serait décalé d’août à septembre, de la RTX 4080 de septembre à octobre et de la RTX 4070 d’octobre à novembre. NVIDIA et ses partenaires souhaitaient vendre le plus de cartes graphiques GeForce RTX 3000 possibles avant l’arrivée des références de prochaine génération.

Spécifications GTX 1630

Référence GTX 1630 GTX 1650

GDDR5 TU117 GTX 1650

GDDR6 TU117 GTX 1650

GDDR6 TU116/TU106 GPU TU117-150 TU117-300 TU117-300 TU116-150/TU106-125 Coeurs CUDA 512 896 896 896 Fréquence Boost 1800 MHz 1590 MHz 1590 MHz 1590 MHz VRAM 4 Go GDDR6 4 Go GDDR5 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Vitesse mémoire 12 Gbit/s 8 Gbit/s 12 Gbit/s 12 Gbit/s Bus mémoire 64-bit 128-bit 128-bit 128-bit Bande passante mémoire 96 Go/s 128 Go/s 192 Go/s 192 Go/s TDP 75W 75W 75W 75W

