Colorful dégaine une GT 1010 en DDR4

En janvier 2021, NVIDIA a remis l’architecture Pascal au goût du jour avec la GT 1010 ; une référence dont nous avons pu admirer les premières photographies qu’un an plus tard, début 2022. Avec son GPU Pascal, le GP108, gravé en 14 nm, ses 256 cœurs CUDA, et ses 2 Go de DDR5, cette carte graphique détone un peu en 2022. Si en plus, comme Colorful, vous lui échangez sa mémoire DDR5 contre de la mémoire DDR4, vous obtenez une carte graphique décidément très anachronique.

Crédit : Colorful

La GeForce GT 1010 telle que nous la connaissions exploite 2 Go de GDDR5 à 6 Gbit/s sur une interface mémoire 64 bits. Cela lui confère une impressionnante bande passante mémoire de 48 Go/s. La version de Colorful profite de mémoire DDR4 à 2,1 Gbit/s ; la bande passante mémoire chute à 16 Go/s. Sachant que la GeForce GT 1030 en DDR4 est deux fois moins rapide que celle GDDR5, nous vous laissons présager des performances de cette GT 1010 ; celles de la version équipée de DDR5 dans Geekbench sont renseignées dans le tableau qui suit.

Carte graphique GT 1010 GT 1030 1030/1010 RTX 3090 3090/1010 Score CUDA 7730 10 328 137 % 238 257 3082 % Score Vulkan 7677 10 178 133 % 139 885 1822 % Score OpenCL 7983 10 699 134 % 205 030 2568 % Résultats Geekbench

De 30 W à 20 W

Pour finir sur les spécifications, précisons que la fréquence GPU de base est de 1151 MHz tandis que la fréquence Boost culmine à 1379 MHz. Le TDP de cette carte graphique descend à 20 W ; il est de 30 W pour le modèle d’origine.

La carte de Colorful occupe un seul slot. Elle est refroidie par un dissipateur thermique ne couvrant qu’une moitié de son PCB associé à un ventilateur. Cette GeForce GT 1010 fournit deux ports HDMI supplémentaires. Enfin, elle puise directement son énergie du port PCIe et ne nécessite donc aucun connecteur d’alimentation supplémentaire.

Source : VideoCardz