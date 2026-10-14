Switch 2 : Nintendo refuse de suivre Sony et rassure des millions de joueurs

Les jeux physiques sont-ils condamnés à disparaître des consoles de nouvelle génération ? Alors que certains constructeurs accélèrent leur transition vers le numérique, Nintendo vient de faire une déclaration particulièrement rassurante concernant l’avenir des cartouches sur Switch 2.

© Nintendo

Nintendo affirme qu’elle n’envisage pas d’abandonner les jeux physiques sur sa nouvelle console Switch 2. C’est ce qu’a déclaré Bill van Zyll, vice-président et directeur général de Nintendo Amérique latine, lors d’une récente interview accordée au vidéaste brésilien Coelho no Japao.

Pas d’abandon des versions physiques pour la Switch 2

Interrogé sur la position de l’entreprise concernant les médias physiques, van Zyll a expliqué que Nintendo s’appuie historiquement sur les préférences des consommateurs. Avec un peu plus d’un an depuis le lancement de la Switch 2, qui supporte à la fois les formats numérique et physique, l’entreprise ne voit pas de raison de changer d’approche.

« Il n’y a aucun plan pour abandonner le physique », a-t-il affirmé, précisant que Nintendo est consciente de l’attachement des fans à ce format.

C’est une nouvelle qui rassure les adeptes de la console japonaise. En effet, Microsoft aurait pour projet d’abandonner les versions physiques des jeux, sans avoir confirmé la nouvelle officiellement. Nintendo s’engage donc à proposer, pour l’instant, des versions physiques des jeux pour sa Switch 2, mais le constructeur n’a pas indiqué jusqu’à quand.

Nintendo à contre-courant de ses concurrents

Cette position contraste fortement avec celle de Sony. Plus tôt dans l’année, le géant japonais a annoncé qu’il cesserait de produire des jeux physiques pour PlayStation à partir de janvier 2028. Sony justifiait cette décision par l’évolution des préférences des consommateurs et un changement plus large dans le secteur du divertissement, estimant que la transition vers le tout-numérique améliorerait l’accès aux jeux.

Cette décision de Sony n’a pas fait l’unanimité. De nombreux joueurs continuent de rechercher et même de préférer les jeux physiques, tandis que les collectionneurs futurs verront disparaître les possibilités d’acquérir des exemplaires valables.