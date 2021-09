Nouvelle incursion dans la Cité impériale d’Oblivion refaçonnée dans l’Unreal Engine 5

Depuis juin, la zone s’est agrandie et a également retrouvé quelques-uns de ses habitants.

En juin dernier, nous avions partagé une vidéo d’une recréation de la Cité impériale de The Elders Scrolls IV : Oblivion dans l’Unreal Engine 5 réalisée par le dénommé Greg Coulthard. Le résultat était assez prometteur en dépit d’une ville tristement désertée par ses citoyens. L’auteur de cette vidéo avait réagi en publiant un commentaire où il indiquait œuvrer à l’incorporation de PNJ. Il a effectivement tenu parole et illustre deux mois de travail supplémentaires dans la vidéo ci-dessous.

Comme vous l’avez constaté, la map ne se limite plus à l’enceinte intérieure de la Cité impériale. Surtout, quelques passants parcourent désormais les ruelles. Dans le descriptif de la vidéo, Greg Coulthard précise qu’il a réalisé certains visages de PNJ par le biais d’Avatar SDK. Cette application basée sur l’IA génère « des avatars humains 3D réalistes et expressifs » à partir d’une photographie. Sinon, tous les textures et assets proviennent du jeu d’origine paru, pour mémoire, en 2006.

Oblivion s’affiche avec plus de 200 mods et du path tracing

Une scène rendue en temps réel à 30 IPS par une configuration modeste

L’auteur précise que ce projet tourne en temps réel à 30 images par seconde sur sa configuration. Celle-ci est assez modeste : Core i7-4770K (4 cœurs / 8 threads, processeur de 4e génération – Haswell), NVIDIA GeForce GTX 1660 avec 6 Go de VRAM et 24 Go de RAM. A priori, Greg Coulthard n’envisage pas de proposer cette map en téléchargement ; nous nous contenterons donc de suivre d’éventuelles avancées au cours des prochains mois.

Si vous souhaitez découvrir d’autres démonstrations sous Unreal Engine 5, nous vous invitons à jeter un œil à un superbe remake de The Simpsons : Hit and Run dans le moteur d’Epic Games ou à une non moins impressionnante visite de la cité Rapture du jeu Bioshock. Enfin, pour une démo technique officielle, vous pouvez vous tourner vers Alpha Point, une séquence présentée par le studio The Coalition fin juillet.