Des recréations de Warcraft 3 et Bioshock dans l’Unreal Engine 5

La semaine dernière, nous découvrions un superbe remake de The Simpsons : Hit and Run dans l’Unreal Engine 5. Celui-ci faisait suite à d’autres recréations inspirées de titres célèbres, notamment Skyrim et Oblivion. Nos deux séquences du jour nous replongent dans Bioshock et Warcraft 3.

La première vidéo est l’œuvre du noodlespagoodle. Elle prend pour cadre Rapture. Ce n’est pas la première incursion de noodlespagoodle dans la ville sous-marine du jeu de 2K Games : l’individu connait bien les lieux puisqu’en 2014, il avait déjà rebâti une partie de la cité, mais dans l’Unreal Engine 4 à l’époque. Nous avons ajouté la vidéo en fin d’article. Il écrit : « Ce trailer de fan réimagine Rapture en utilisant la puissance de l’Unreal Engine 5. Elle fait suite à une scène que j’ai réalisée en 2014 intitulée « Bioshock On Unreal Engine 4″ ». Malheureusement, le créateur n’a pas l’intention de rendre son projet public et encore moins d’entreprendre un remaster complet. Rappelons que Bioshock a paru en 2007 et qu’il utilise l’Unreal Engine 2.5

Warcraft 3 et un jeu inédit, Nano Racing

La deuxième vidéo s’inspire du célèbre jeu Warcraft 3 de Blizzard. Le titre est initialement sorti en 2002. Il a été réédité dans une version intitulée Warcraft 3 Reforged l’année dernière.

Cette recréation est l’œuvre du dénommé Axcel. Il ne détaille pas son projet et se contente de mentionner un test. Apparemment, sa machine embarquait une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1080 lors de l’enregistrement de ces scènes.

Pour terminer, mentionnons un projet différent des deux précédents et illustré dans la vidéo ci-dessus. Présenté sur Reddit par WonderFactory, il s’agit de Nano Racing, un nouveau jeu de course arcade dans l’Unreal Engine 5. Il n’y pas pour l’instant aucune date de lancement annoncé ; nous vous tiendrons informés si son auteur termine ce jeu et le rend accessible au public.

