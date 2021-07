The Coalition présente Alpha Point, une démo technique sous Unreal Engine 5

Comme promis, dans le cadre de la GDC 2021 (game developers conference), The Coalition a montré une démo technique, Alpha Point, sous Unreal Engine 5. Pour mémoire, ce studio est derrière Gears of War 4 et Gears 5.

Ces deux séquences tournent sur Xbox Series X. La première promène la caméra dans des ruines à la recherche d’un artefact flottant, tandis que la seconde examine un personnage dans ses moindres détails, de ses poils de barbe à ses gants. En bas de page, vous pouvez également voir le making of de The Alpha Point ; ce dernier dure environ 1 heure.

Une zone de Skyrim refaçonnée dans l’Unreal Engine 5

En attendant Gears 6 ?

Le descriptif de la première vidéo est le suivant : « The Coalition présente #AlphaPoint – un aperçu de la première démo technologique de l’équipe créée entièrement dans Unreal Engine 5. Alors que Gears 5 a repoussé les limites graphiques de l’Unreal Engine 4 en 2019, l’équipe s’est tournée vers l’avenir et a donné un premier aperçu de ce qui est possible avec l’Unreal Engine 5 sur la Xbox Series X|S. Cette démo a été présentée à la GDC21″.

À l’instar d’autres démos réalisées par des développeurs indépendants que nous avons relayées sur le site, Alpha Point profite à la fois des technologies Nanite et Lumen ; la première désigne le système de géométrie virtualisée d’Unreal Engine 5 ; la seconde « le système d’illumination globale et de réflexion entièrement dynamique » du moteur. The Coalition précise que 90 % des assets ont été spécialement créés pour cette démo. Les 10 % restants sont issus des Megascans de Quixel. Enfin, notez que cette démo technique ne provient pas d’un jeu actuellement en développement ; c’est simplement un aperçu de ce que permet la dernière mouture du moteur d’Epic Games.

Source : Epic Games