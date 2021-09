Un nouveau bundle AMD Ryzen + AMD Radeon avec Far Cry 6 et Resident Evil Village

AMD annonce un nouveau bundle « AMD Ryzen + AMD Radeon Raise the Game System », qui permettra aux joueurs d’obtenir « certains des titres les plus attendus de cette année comme Far Cry 6 et Resident Evil Village ». Ce bundle concerne « une sélection de PC de bureau et d’ordinateurs portables récents équipés en Ryzen et Radeon ». Au passage, profitons de cette actu pour vous rappeler qu’Ubisoft offre Far Cry 3 jusqu’à samedi.

Revenons-en à notre bundle AMD. Voici les produits éligibles :

« Ordinateurs gaming équipés de processeurs AMD Ryzen et de cartes graphique Radeon : les joueurs en quête de visuels incroyables et de fluidité pourront mettre leur machine à l’épreuve dans Far Cry 6 et Resident Evil Village à l’achat d’un système éligible animé par un processeur AMD Ryzen 5000 ou 3000 Series avec une carte graphique AMD Radeon 6000 Series et ainsi profiter pleinement des fonctionnalités AMD comme Smart Access Memory ».

« Ordinateurs portables équipés de processeurs Ryzen et cartes graphique Radeon : les joueurs qui souhaitent bénéficier du meilleur du jeu en 1440p et 1080p lors de leurs déplacements recevront Far Cry 6 et Resident Evil Village à l’achat d’un ordinateur portable éligible renfermant un processeur mobile AMD Ryzen 5000 H-Series et une carte graphique AMD Radeon RX 6000M Series. Ils profiteront ainsi d’un gameplay rapide et fluide, n’importe où, et à tout moment. Le nouveau programme AMD Advantage permettra qui plus est aux joueurs de bénéficier de davantage de performances mais aussi de systèmes dont le châssis est optimisé pour le jeu, avec des écrans au taux de rafraîchissement est élevé ».

Ubisoft dévoile plusieurs configurations pour jouer à Far Cry 6 sur PC

Du 9 septembre au 31 décembre 2021

Pour résumer, les acheteurs n’auront donc pas à choisir et obtiendront les deux jeux. Par contre, ce bundle ne semble concerner que des systèmes pré-montés, avec Ryzen 5000/3000 + Radeon RX 6000 pour les PC fixes, Ryzen 5000-H + Radeon RX 6000M pour les PC portables.

AMD précise que les ordinateurs portables éligibles à l’offre et équipés de cartes graphiques AMD Radeon RX 6000M Series et de processeurs Ryzen 5000 H-Series sont disponibles auprès de ses partenaires mais aussi sur AMD.com et chez les principaux revendeurs.

Enfin, concernant les dates, le bundle AMD Ryzen + AMD Radeon Raise the Game sera actif du 9 septembre 2021 au 31 décembre 2021. Les joueurs auront accès à Far Cry 6 dès qu’il sera disponible dans le courant du mois d’octobre. La période pour récupérer les titres prendra fin le 29 janvier 2022.