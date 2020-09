NVIDIA ne proposera plus de profils SLI avec ses drivers à partir de l’année prochaine

A partir du 1er janvier 2021, NVIDIA ne proposera plus de profils SLI via ses drivers pour les RTX 2000 et cartes antérieures. L’ajout du support de cette technologie incombera directement aux développeurs.

En ce qui concerne les GPU Ampere, pour le moment, le SLI ne concerne que la RTX 3090.

Utiliser simultanément SLI et G-Sync peut faire baisser les performances

Plusieurs jeux DirectX 12 et Vulkan ont déjà un support natif

Par ailleurs, NVIDIA précise que de nombreux jeux bénéficient déjà du support natif du SLI. Avec l’API DirectX 12, c’est le cas de Tomb Raider, Civilization VI, Sniper Elite 4, Gears of War 4, Ashes of the Singularity: Escalation, Strange Brigade, Rise of the Tomb Raider, Zombie Army 4: Dead War, Hitman, Deus Ex: Mankind Divided, Battlefield 1, et Halo Wars 2 ; avec l’API Vulkan, de Red Dead Redemption 2, Quake 2 RTX, Ashes of the Singularity: Escalation, Strange Brigade, et Zombie Army 4: Dead War.