AMD et NVIDIA dégainent leur pilote pour Marvel’s Guardians of the Galaxy notamment

À l’approche du jeu Marvel’s Guardians of the Galaxy, NVIDIA comme AMD dégainent leur pilote respectif : un pilote NVIDIA GeForce Game Ready pour la première entreprise, Radeon Software Adrenalin 21.10.3 pour la seconde.

Commençons par AMD, dont le communiqué est plus concis. Il indique que la version 21.10.3 du pilote Radeon Software Adrenalin offre des « optimisations et une prise en charge dès le lancement, pour des jeux très attendus, tels que Marvel’s Guardians of the Galaxy, Riders Republic, Age of Empires IV et Doom Eternal [??], ainsi que plusieurs corrections et améliorations de la stabilité ». Dans le cas Marvel’s Guardians of the Galayx, AMD argue que les joueurs équipés des cartes graphiques Radeon RX 6800 XT et Radeon RX 6900 XT profitent d’une « amélioration des performances allant jusqu’à 21 % pour Marvel’s Guardians of the Galaxy avec des paramètres 4K en Ultra, comparativement à la version précédente 21.10.2 ». Vous pouvez télécharger le pilote à cette adresse.

GeForce Game Ready

De son côté, NVIDIA rapporte que son dernier pilote GeForce Game Ready garantit « une expérience de jeu optimale dans Marvel’s Guardians of the Galaxy, et comprend également des améliorations dès le jour de leur sortie pour 12 autres jeux. De plus, six nouveaux moniteurs de jeu compatibles G-SYNC sont également inclus, ainsi que six nouveaux profils GeForce Experience Optimal Playable Setting ». Pour rappel, Marvel’s Guardians of the Galaxy prend en charge le ray tracing ainsi que le DLSS.

Plus précisément, outre le jeu Marvel, le pilote NVIDIA Game Ready apporte des optimisations aux titres ci-dessous :

Age of Empires IV

Battlefield 2042 Early Access

Call of Duty : Vanguard

Chivalry 2

DOOM Eternal

The Elder Scrolls Online

Forza Horizon 5

Grand Theft Auto : La Trilogie – The Definitive Edition

Jurassic World Evolution 2

Riders Republic

Au sujet des nouveaux jeux bénéficiant des paramètres optimaux GeForce Experience, voici ceux concernés :

Crysis 2 Remastered

Crysis 3 Remastered

Gas Station Simulator

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Les Gardiens de la Galaxie)

Qian Nv You Hun

Sword and Fairy 7

Enfin, terminons par la liste des six nouveaux écrans de jeux désormais compatibles G-SYNC :

AOC 24G2W1G4

AOC AG274QS3R1B+

ASUS ROG XG27AQM

ASUS VG32AQ1LA

ASUS XG249CM

MSI MPG321QRF-QD