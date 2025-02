Nvidia pourrait générer une fortune colossale grâce à l’IA d’ici 2027

Selon l’analyste Vijay Rakesh de Mizuho, Nvidia pourrait générer 259 milliards de dollars de revenus liés à l’intelligence artificielle (IA) d’ici 2027. Cette prévision optimiste intervient malgré les récentes fluctuations du marché et les défis rencontrés par l’entreprise.

Un marché porteur

Nvidia, dont les actions sont au centre de l’attention de Wall Street en matière d’IA, a subi une perte de près de 600 milliards de dollars en valeur marchande lors de la vente massive de DeepSeek le mois dernier. Bien que les actions aient récupéré une partie de leurs pertes depuis, les investisseurs attendent de voir si les commandes de ses GPU (unités de traitement graphique) se concrétiseront.

Avant la vente massive liée au déploiement de la nouvelle IA chinoise DeepSeek, les actions de Nvidia avaient déjà perdu de leur éclat en termes de gains. Entre le pic de mi-juin 2024 et la vente, les actions avaient augmenté de seulement 8,6 %, loin derrière les 11,5 % de gains de l’indice S&P 500. Cette performance modeste s’explique par les préoccupations des investisseurs concernant les marges de Nvidia et les retards présumés de ses GPU Blackwell.

NVIDIA a admis en 2024 que des problèmes de conception des Blackwell avaient augmenté les coûts. En 2025, l’accent s’est déplacé vers la livraison de ces GPU. Vijay Rakesh prévoit que la montée en puissance des Blackwell sera lente au premier semestre 2025, en raison des exigences de refroidissement du modèle GB200, ce qui a conduit à un report des commandes à plus tard dans l’année. Par conséquent, il a réduit ses estimations de revenus pour le deuxième trimestre fiscal de NVIDIA à 36,7 milliards de dollars.

Des perspectives et prévisions intéressantes

Malgré ces défis à court terme, Rakesh maintient une perspective positive à long terme pour NVIDIA. Il estime le marché adressable total pour les accélérateurs d’IA à 350 milliards de dollars et prévoit que NVIDIA pourrait en capter 74 %, soit 259 milliards de dollars de revenus d’ici 2027. En comparaison, AMD, un concurrent plus petit, pourrait capturer 4 % du marché, tandis que les puces AI personnalisées, comme celles conçues par Broadcom et Marvell, pourraient représenter 21 % du marché.

Pour le quatrième trimestre fiscal de NVIDIA, qui s’est terminé en janvier, Mizuho prévoit un chiffre d’affaires de 37,5 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 0,83 dollar. Cependant, en raison du report de la montée en puissance des Blackwell au second semestre, Mizuho a réduit son estimation de revenus pour le premier trimestre fiscal 2026 de 700 millions de dollars à 41,1 milliards de dollars et a réduit l’estimation de BPA de deux cents à 89 cents par action.

Pour l’exercice fiscal en cours de NVIDIA, qui se terminera en janvier 2026, Mizuho prévoit que l’entreprise pourrait réaliser un chiffre d’affaires de 196 milliards de dollars, contre 189 milliards de dollars estimés précédemment. Ces prévisions reflètent la confiance dans la capacité de NVIDIA à surmonter les défis actuels et à capitaliser sur le potentiel du marché de l’