Pénurie des RTX 3080 et RTX 3090 : pas d’éclaircies avant 2021

Difficile de le nier, les RTX 3080 et RTX 3090 de NVIDIA sont de très bonnes cartes graphiques. Finalement, leur principal défaut, c’est qu’elles ne sont pas disponibles… Et si vous espériez que les choses s’arrangeraient d’ici la fin d’année, n’y comptez pas trop. Le PDG de NVIDIA en personne, Jensen Huang, n’est pas très optimiste à ce sujet.

Il a en effet déclaré lors d’une session de questions-réponses avec la presse, rapportée par nos confrères de Tom’s Hardware US : « Je pense que la demande dépassera l’offre tout au long de l’année ». Néanmoins, Jensen Huang explique que « les modèles 3080 et 3090 ont un problème de demande, pas d’offre. Le problème de la demande est qu’elle est beaucoup plus importante que ce que nous attendions – et nous attendions vraiment beaucoup ».

Il ajoute : « Les revendeurs vous diront qu’ils n’ont pas vu un tel phénomène depuis plus d’une décennie d’informatique. Cela nous ramène à l’époque de Windows 95 et des Pentium, où les gens étaient tout simplement fous d’acheter ce genre de choses. C’est donc un phénomène que nous n’avons pas vu depuis longtemps, et nous n’étions tout simplement pas préparés à cela ».

Puis justifie : « Même si nous connaissions toute la demande, je ne pense pas qu’il soit possible d’y faire face aussi rapidement. Nous sommes en train de monter en puissance très, très fort. Les rendements sont excellents, le produit est expédié de façon fantastique, il se vend tout simplement instantanément ».

Concrètement, la situation ne devrait pas s’arranger avec 2021. Prudente, NVIDIA a d’ailleurs décidé de décaler le lancement de la RTX 3070 de deux semaines afin de ne pas subir le même marasme ; celle-ci arrivera finalement le 29 octobre.

Reste toutefois une composante logiquement non abordée par Jensen Huang : la concurrence. Le 28 octobre prochain, AMD dégainera ses cartes RX 6000 sous architecture GPU RDNA 2 bénéficiant de ray tracing matériel. En supposant que les performances soient au rendez-vous, elles pourraient détourner une partie des acheteurs des RTX 3000 de NVIDIA dans les semaines qui suivront ; et ainsi, assez paradoxalement, atténuer ce « problème de demande » si cher à Jensen Huang.