NVIDIA publie son pilote NVIDIA Studio de juin

Hier, NVIDIA a publié son pilote NVIDIA studio de juin. L’entreprise a également mis en ligne un nouvel épisode de sa série « dans le studio NVIDIA ». Cette semaine, les projecteurs sont braqués sur Daniel Barnes, concepteur senior chez NVIDIA, spécialisé dans la conception visuelle et de contenu 3D.

Crédit : NVIDIA

Commençons par le pilote NVIDIA Studio de juin. Il améliore les performance et supporte de nouvelles fonctions avec les mises à jour de Blender, Sapphire et Denoise AI pour les créateurs NVIDIA Studio.

Pilote NVIDIA Studio

Le pilote NVIDIA Studio de juin prend en charge Blender 3.2, Sapphire 2022.5 ainsi que Denoise AI 3.7.0 notamment. Le communiqué de la société résume les nouveautés ainsi :

« La récente version 3.2 de Blender inclut le support de la plate-forme OpenVDB dans NVIDIA Omniverse. Avec OpenVDB, les artistes 3D peuvent itérer des fichiers plus volumineux, accélérant les flux de travail créatifs sans avoir à réduire ou convertir les fichiers et les tailles. Blender 3.2 a également ajouté une fonction de groupe de lumière, permettant aux artistes de modifier la couleur et l’intensité des sources de lumière dans le compositeur sans avoir à refaire le rendu ».

« Les sources lumineuses de l’intérieur, de la piscine, des bancs et du reste du monde se mêlent pour créer un visuel époustouflant construit dans le compositeur de Blender, sans travail supplémentaire de re-rendu. » – Crédit : NVIDIA

Par ailleurs, « BorisFX Sapphire 2022.5 prend désormais en charge les systèmes multi-GPU en appliquant des plugins d’effets visuels accélérés par GPU dans DaVinci Resolve de Blackmagic – en adaptant la puissance du GPU à des vitesses de rendu jusqu’à 6 fois plus rapides ».

Enfin, « Topaz Denoise AI 3.7.0 a ajouté la prise en charge du framework TensorRT de NVIDIA, ce qui signifie que les créateurs NVIDIA Studio bénéficient de vitesses d’inférence nettement plus rapides. En utilisant les fonctions de débruitage des modèles RAW, l’inférence est jusqu’à 6 fois plus rapide ».

Crédit : TopazLabs

Crédit : TopazLabs

Dans le studio NVIDIA

L’épisode de la semaine a pour vedette Daniel Barnes. Il parle de son « workflow créatif lors de la conception de la scène 3D galactique Journey ».

Crédit : NVIDIA

« Grâce à son ordinateur portable équipé d’une GeForce RTX 3060, Barnes a pu assembler Journey rapidement et plus efficacement grâce aux préréglages de matériaux et à l’éclairage d’Omniverse Create. NVIDIA Canvas a également joué un rôle clé dans l’efficacité : l’utilisation de l’IA a permis à Barnes de générer l’espace extérieur en quelques minutes, transformant de simples coups de pinceau en une vue réaliste et étonnante.

Première visualisation dans Adobe Photoshop – Crédit : NVIDIA

L’alternance entre Adobe Substance 3D Painter Connector et la bibliothèque Omniverse NVIDIA vMaterials a aidé Barnes à découvrir, créer et affiner les textures, en appliquant son style unique de schéma de couleurs dans Create. »