G-Assist : parti d’une blague, l’assistant IA pour les GeForce RTX devient réalité

©NVIDIA

Pour le début du Computex 2024, NVIDIA a enfin dévoilé ses projets d’avenir pour ce qui est de l’intelligence artificielle, en commençant par ses RTX AI Laptops. Ces ordinateurs, spécialement conçus avec cette technologie en tête, devraient profiter de toutes les fonctionnalités des futurs PC Copilot+ de Microsoft.

En revanche, ils semblent plus performants que les appareils de Microsoft, notamment grâce à l’intégration d’un NPU central plus performant. Équipés d’une carte GeForce RTX, ces PC seront taillés à la fois pour le gaming et les tâches IA.

Les potentiels 686 TOPS de ces GPU devraient d’ailleurs donner accès à des fonctionnalités uniques à ces machines, comme le fameux projet G-Assist de NVIDIA. Derrière ce terme se cache non pas une blague du 1er avril, mais un assistant IA alimenté par les GeForce RTX, conçu pour aiguiller les joueurs et les aider à optimiser leurs sessions de jeu.

Ainsi, l’entreprise va proposer une fonctionnalité similaire à celle qui est actuellement présente sur PS5 et qui permet de simplifier la progression dans les jeux. En revanche, plutôt que d’utiliser l’expérience de la communauté, G-Assist va utiliser l’IA.

RTX AI Laptops ©NVIDIA

G-Assist va optimiser votre façon de jouer et votre configuration

NVIDIA n’est pas étranger à l’utilisation de cette technologie, en témoignent Chat With RTX, son chatbot local, ou encore le projet ACE qui utilise l’IA pour créer des jeux ultra-réalistes. Cette fois-ci, G-Assist se présente plutôt comme une aide de jeu qui semble assez avancée.

Ce nouvel outil de NVIDIA pourrait, par exemple, offrir des conseils, des guides et des améliorations de performance en temps réel aux joueurs. Ces derniers pourraient demander à l’IA comment créer tel ou tel outil dans un jeu de survie ou le meilleur endroit pour trouver une ressource particulière.

Si la firme a présenté G-Assist via un essai sur le jeu ARK: Survival Ascended, l’assistant ne sera certainement pas réservé à ce genre bien précis de jeu vidéo. Des fonctionnalités bien pratiques comme l’optimisation des paramètres et les conseils auront certainement une utilité bien plus générale pour les joueurs.

Un nouveau gadget ou une fonctionnalité vraiment utile ?

©NVIDIA

C’est notamment le cas pour ce qui est de l’overclocking du GPU, qui pourrait être l’une des tâches possiblement prises en charge par G-Assist. Cela devrait permettre aux joueurs n’ayant pas une connaissance approfondie de cette pratique d’en profiter et ainsi d’augmenter les performances de leur carte graphique GeForce.

Évidemment, G-Assist ne sera pas accessible sous forme de clé USB comme le suggérait sa présentation du 1er avril 2017, mais bien comme une fonctionnalité des RTX AI Laptops et autres PC équipés d’une GeForce compatible.

Si son utilité réelle est encore à démontrer, l’outil de NVIDIA semble au moins intéressant. Le côté technique peut s’avérer bienvenu, il faut espérer que l’aide de jeu ne soit pas trop intrusive au risque de gâcher le plaisir des joueurs.