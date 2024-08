NVIDIA trompe-t-il ses clients avec la RTX 4070 GDDR6 ?

©Galax

NVIDIA, l’entreprise la plus valorisée en bourse devant Microsoft et Apple, serait en train de préparer un nouveau modèle de RTX 4070. En attendant que les RTX 50 se décident entre 2024 et 2025, le constructeur souhaiterait étoffer sa génération actuelle de carte graphique.

Déjà repérée depuis quelque temps (en octobre dernier), cette carte serait un peu particulière. La GeForce RTX 4070 en question serait loin d’être super et pourrait même représenter une diminution des performances.

Alors que l’industrie ferait face à une pénurie de puces mémoire GDDR6X, NVIDIA serait obligée de lancer un modèle utilisant la GDDR6. À la base simple rumeur, il semblerait que cette RTX 4070 finisse bien par se concrétiser. La marque Galax aurait, en effet, fait fuiter le nouveau modèle.

Une RTX 4070 à la mémoire rabotée

©Galax

Cette carte graphique inédite soulève en revanche quelques questions, notamment en ce qui concerne ses performances mais aussi sa place dans le catalogue de NVIDIA. Logiquement moins rapide, la mémoire devrait être réduite, cependant, compte tenu du packaging de Galax, ce détail pourrait ne pas être apparent au premier regard.

Alors que la pénurie de GDDR6X serait due à un défaut de production des puces, NVIDIA et l’OEM pourraient dissimuler le fait que cette nouvelle RTX serait moins performante. D’après les visuels qui ont fuité, rien n’indique sur la boîte de la carte graphique que celle-ci utilise une mémoire GDDR6.

Ce détail est particulièrement important puisqu’il pourrait créer la confusion chez les acheteurs potentiels. Tandis que les caractéristiques de la carte seraient relativement identiques, cette RTX 4070 utiliserait un GPU AD104-251 encore inconnu.

Néanmoins, le passage à la GDDR6 donne tout de même une indication de la baisse de performance attendue. La vitesse de la mémoire passerait de 21 Gbit/s à 20 Gbit/s et la bande passante serait réduite à 480 Go/s (auparavant 504 Go/s).

La RTX 4070 GDDR6 va-t-elle remplacer la GDDR6X ?

©NVIDIA

Si la réduction semble minime, elle aura forcément un effet sur les performances. Il faut espérer que celui-ci soit le plus réduit possible. Enfin, il serait de bon ton que NVIDIA et Galax soient transparents et communiquent de façon claire sur cette nouvelle carte graphique.

Maintenant, il faut savoir quelle place cette carte inédite occupe dans le catalogue de NVIDIA. L’entreprise pourrait réduire les stocks de RTX 40 à peau de chagrin afin d’écouler ses modèles restants pour coïncider avec la sortie des Séries 50.

De ce fait, la sortie de la 4070 GDDR6 pourrait signifier que la firme pourrait envisager de remplacer son modèle actuel par cette carte graphique inédit afin d’en faire la carte de base. Deux versions qui coexistent ne seraient pas des plus logiques si la firme compte bien réduire ses stocks.

GPU VRAM Vitesse Bus mémoire Bande passante GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD103-275 16 Go GDDR6X 21 Gbit/s 256 bits 672 Go/s GeForce RTX 4070 Ti AD104-400 12 Go GDDR6X 21 Gbit/s 192 bits 504 Go/s GeForce RTX 4070 SUPER AD104-350 12 Go GDDR6X 21 Gbit/s 192 bits 504 Go/s GeForce RTX 4070 AD104-250 12 Go GDDR6X 21 Gbit/s 192 bits 504 Go/s GeForce RTX 4070 (GDDR6 ) AD104-251 12 Go GDDR6 20 Gbit/s 192 bits 480 Go/s

Une nouvelle variante de la GeForce RTX 4070 se concrétise.

Cette carte graphique troquerait sa mémoire GDDR6X pour de la GDDR6.

La vitesse de la mémoire serait abaissée à 20 Gbit/s et la bande passante à 480 Go/s.

Source: VideoCardz