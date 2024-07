GeForce RTX 4070 : où trouver les moins chères, quel est le meilleur modèle à acheter ?

Notre top 3 des meilleures GeForce RTX 4070

La moins chère MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X White OC 552€ Le choix de la rédac Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 595.98€ La plus rapide MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Slim 12G 678.98€

Disponible depuis plus d’un an, la GeForce RTX 4070 demeure actuellement une des cartes graphiques les plus intéressantes en milieu de gamme, entre la RTX 4060 Ti et la RTX 4070 Super lancée plus récemment. Côté concurrence, seule la RX 7800 XT est vraiment capable de lui tenir tête côté performances, sachant que les Radeon 7900 XT/XTX, plus rapides, ne jouent pas dans la même gamme de prix. Mais la GeForce conserve tout de même l’avantage en matière d’efficacité énergétique, justifiant au moins en partie son tarif un peu plus élevé que la Radeon.

La RTX 4070 offre de très bonnes performances jusqu’en QHD, et permet même de gouter à la 4K si l’on reste raisonnable en acceptant de réduire un peu le niveau de détails. La prise en charge du DLSS 3 n’est pas étrangère à ces bonnes performances, surtout lorsque l’on active le ray-tracing dans les titres compatibles.

Notez tout de même que la carte arrive en fin de vie commerciale, NVIDIA privilégiant désormais sa déclinaison SUPER, en attendant le débarquement des GeForce RTX 50 Series. La carte reste intéressante, et de bonnes affaires restent possibles, les revendeurs -et NVIDIA- étant en train de vider leurs stocks.

9/10 NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition 609€ > NVIDIA On aime Les performances 3D classiques

GeForce RTX 4070 de référence : à éviter

Au lancement de la GeFoce RTX 4070, NVIDIA a essayé d’avoir suffisamment de stock de cartes graphiques affichées au MSRP pour couvrir la demande, que ce soit sa propre Founders Edition ou les RTX 4070 de référence commercialisées par ses partenaires.

Attendue par les joueurs après des mois de disette sur ce segment de marché, la carte fut disponible en masse sur les étals des commerçants, et n’a pas vraiment souffert de pénurie depuis lors. Si vous n’avez pas encore pris le train en marche et commandé votre GeForce RTX 4070, voici une petite liste des meilleurs modèles de référence commercialisés.

GeForce RTX 4070 – les modèles de référence PNY RTX 4070 12GB VERTO Dual Fan Palit RTX 4070 Dual Gainward RTX 4070 Ghost Cdiscount 599.95€

Amazon 599.95€

Pixmania FR 612.76€

Fnac 617.79€ Amazon 608.05€

Cdiscount 629.98€

Fnac 651.46€

Pixmania FR 660.29€ Cdiscount 623.96€

Amazon 624.62€

Toutes les GeForce RTX 4070 de référence reprennent les caractéristiques recommandées par NVIDIA, soit une fréquence Boost de 2475 MHz pour un TGP de 200 watts, et la majorité sont proposées au prix public conseillé, voire juste en dessous des 609 euros de la version Founders Edition. Bien sur, oubliez les fioritures, le design original ou l’overclocking d’usine : les modèles des différents constructeurs varient très peu et adoptent tous un ventirad à deux ventilateurs.

Notre conseil sera ici relativement simple : évitez les versions de référence et optez plutôt pour un modèle overclocké d’usine (si possible avec un système de refroidissement efficace), ces derniers étant généralement proposés à un tarif équivalent ou inférieur.

Les RTX 4070 overclockées d’usine les plus intéressantes

Les constructeurs proposent presque tous une ou plusieurs versions overclockées d’usine de la GeForce RTX 4070, avec un GPU dont la fréquence Boost gagne quelques MHz. Une majorité de ces cartes graphiques bénéficient également d’un système de refroidissement (théoriquement) plus performant et efficace, voire d’une touche de RGB. Cerise sur le gâteau, leur prix est généralement similaire, voire inférieur, à celui des modèles de référence.

GeForce RTX 4070 – les meilleurs modèles overclockés MSI RTX 4070 Ventus 2X White OC Gigabyte RTX 4070 WINDFORCE OC Zotac RTX 4070 Twin Edge OC MSI RTX 4070 Gaming X Slim 12G ASUS DUAL RTX 4070 OC Gainward RTX 4070 Ghost OC RueDuCommerce 552€

Pixmania FR 606.90€

Amazon 618.23€

Cdiscount 619.48€

Fnac 627.98€

Infomax 689.99€ Plus d’offres Cdiscount 595.98€

Amazon 595.98€

RueDuCommerce 599€

TopAchat 649.99€

Fnac 659.80€

Pixmania FR 665.19€ Plus d’offres Amazon 563.62€

Fnac 650.84€

Cdiscount 655.80€

Acer 699.90€ Cdiscount 678.98€

Amazon 678.98€

RueDuCommerce 699.47€

Pixmania FR 706.68€

Fnac 744.55€

TopAchat 749.99€ Plus d’offres Amazon 597.32€

Cdiscount 643.05€

TopAchat 649.99€

Pixmania FR 662.19€

Fnac 663.25€ TopAchat 649.99€

Amazon 664.37€

La fréquence Boost annoncée de ces différentes cartes est similaire, à quelques MHz près (2490 MHz pour la RTX 4070 WindForce OC de Gigabyte ou la Zotac Twin Edge OC, 2520 MHz pour la Ventus 2X E OC de MSI). La Geforce RTX 4070 Gaming X Slim 12G de MSI place même la barre encore plus haut, avec un Boost à 2610 MHz, et même jusqu’à 2625 MHz en mode Extreme Performance !

En pratique, ces différentes variantes affichent toutefois des performances très similaires entre elles, supérieures de 2% à 3% à celles offertes par les cartes de référence en QHD, pour un TGP de 220 watts généralement (contre 200W). Inutile donc de forcément craquer pour celle qui affiche pompeusement le plus de mégahertz, sauf s’il s’agit de frimer devant ses camarades.

Les modèles “OC” proposés autour ou juste sous le MSRP sont les plus intéressants. De plus, à moins d’impérativement avoir besoin d’un modèle compact, partez plutôt sur une version équipée de trois ventilateurs : vos oreilles vous remercieront.

Enfin, au delà d’une vingtaine d’euros au dessus du prix public conseillé, il faudra vraiment que le design ou la présence de RGB soit l’un de vos principaux critères de sélection pour que le surcout soit justifié. Évitez dans tous les cas les cartes vendues à plus de 690 euros : difficile de croire que vous ferez une bonne affaire à ce prix.