NZXT lance deux moniteurs Canvas QHD, un 27 pouces et un 31,5 pouces incurvé

Après celui des pâtes thermiques et des cartes de captures externes, NZXT continue de s’attaquer à de nouveaux marchés : l’entreprise annonce le lancement de ses moniteurs Canvas QHD, le Canvas 27QHD et le 32QHD. Comme cela transparaît dans leur désignation, ils affichent tous deux une définition maximale de 2560 x 1440 pixels ; le premier est un 27 pouces, le second un 31,5 pouces. Surtout, le Canvas 32Q est un moniteur incurvé (courbure de 1800R) tandis que son petit frère est plat.

Les deux écrans délivrent un taux de rafraîchissement de 165 Hz ; profitent d’une compatibilité AMD FreeSync Premium. La luminosité maximale est de 300 cd/m², le rapport de contraste de 1000:1 et le temps de réponse de 1 ms. Le 27 pouces couvre 90 % du DCI-P3 et 99 % du sRGB ; le 31,5 pouces 89 % du DCI-P3 et 99 % du sRGB. C’est une dalle IPS dans les deux formats.

Connectique

Du côté de la connectique, les deux écrans proposent les mêmes ports : une paire de ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2, une paire de ports USB 3.0 Type-A, un port USB Type-C et un autre Type-B, le jack audio.

Par ailleurs, deux options sont disponibles pour le montage : un support compact ou un support VESA 100 x 100. Pour l’ergonomie, seul le 27Q autorise divers ajustements de la hauteur, de l’inclinaison et du pivotement.

Ces deux moniteurs seront exclusivement disponibles chez NZXT. Enfin, ils sont compatibles avec NZXT CAM, ce qui permet aux utilisateurs de configurer des profils personnalisés pour ajuster les paramètres de visualisation en fonction du moment de la journée et du type de jeu.

Tarifs

NZT propose deux choix de coloris, noir et blanc. Les seconds coûtent un peu plus cher en raison « d’un coût de fabrication plus élevé » précise la marque dans son communiqué. Voici les tarifs :

Moniteur Canvas & Support :

27Q noir : 449 euros

27Q blanc : 469 euros

32Q Incurvé noir : 549 euros

32Q Incurvé blanc : 569 euros

Moniteur Canvas seul :

27Q noir : 409 euros

27Q blanc : 429 euros

32Q Incurvé noir : 499 euros

32Q Incurvé blanc : 519 euros

Bras de moniteur :

Bras simple : 169 euros

Bras double : 239 euros.

Crédit : NZXT

Sources : communiqué de presse NZXT, NZXT