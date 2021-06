Facebook teste l’intégration de publicités dans les jeux et applications VR

Après avoir introduit des publicités sur l’application mobile Oculus le mois dernier, Facebook a annoncé qu’elle allait expérimenter la diffusion de publicités directement dans les jeux Oculus. Selon la firme, cette décision vise avant tout à diversifier les sources de revenus des développeurs et rendre la plateforme rentable.

Le premier titre qu inaugurera les publicités sous cette forme sera le jeu Blaston de Resolution Games, mais dans le communiqué, Facebook indique que quelques jeux d’autres développeurs s’y mettront aussi, sans toutefois préciser lesquels. La société explique : « Pour l’instant, il s’agit d’un test avec quelques applications. Une fois que nous aurons vu comment se déroule ce test et que nous aurons intégré les commentaires des développeurs et de la communauté, nous fournirons plus de détails sur le moment où les publicités seront plus largement disponibles sur la plateforme Oculus et dans l’application mobile Oculus, ainsi que des conseils pour les entreprises et les développeurs intéressés par la publicité sur Oculus. »

Des pubs avec lesquelles interagir, mais en réalité virtuelle

L’entreprise se veut aussi rassurante quant à ses politiques de confidentialité et de publicités ciblées. Elle stipule que ces publicités VR ne changent pas la façon dont elle collecte ou analyse les informations des utilisateurs. ; simplement, « en testant les publicités dans les applications Oculus, Facebook obtiendra de nouvelles informations, par exemple si vous avez interagi avec une publicité et, le cas échéant, comment – si vous avez cliqué sur la publicité pour obtenir plus d’informations ou si vous avez masqué la publicité ».

Comme le montre l’image animée ci-dessous, il sera en effet possible d’interagir avec la bannière publicitaire pour la sauvegarder, afficher les détails ou la cacher.

Facebook conclut : « Il s’agit d’une nouvelle innovation dans le secteur de la publicité, et nous n’en sommes qu’au début. Nous investissons actuellement dans les publicités non intrusives, qui constituent un nouveau moyen pour les développeurs de soutenir leurs activités. Bien que nous ne soyons pas encore prêts à les tester, nous explorons également de nouveaux formats publicitaires propres à la RV.

Bien qu’il s’agisse d’un test précoce, nous sommes enthousiasmés par l’opportunité d’ouvrir de nouvelles sources de revenus pour les développeurs et, par conséquent, d’élargir le type d’applications et de contenu sur la plateforme Oculus. Un écosystème de contenu plus rentable est une étape essentielle pour que la RV grand public devienne vraiment courante. Et c’est quelque chose qui, selon nous, mérite d’être célébré. »

Rassuré ?

Source : The Verge, Facebook