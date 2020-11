PlayStation 5 : pas de support des écrans 1440p, ni d’installation de jeux PS5 sur des dispositifs USB

Dans quelques jours, Sony lancera sa PlayStation 5 (le 12 novembre en Amérique du Nord, le 19 novembre en Europe). La firme nippone a souhaité clarifier, avec plus ou moins de succès, certains points, via à FAQ. Tout d’abord, elle apporté des précisions sur le support des différentes définitions. Étrangement, la console ne supporte pas le 1440p (2560×1440) ; elle se borne aux 720p, 1080i, 1080p, et 2160p (4K UHD). Ce choix n’est pas trop problématique pour ceux qui jouent sur un écran de télévision ; en revanche, il l’est nettement plus pour ceux qui privilégient un moniteur PC, dont beaucoup de modèles sont en 1440p. Sony n’a pas justifié cette décision, ni sous-entendu une mise à jour ultérieure. En ce qui concerne la fréquence de rafraîchissement, c’est du 120 Hz.

L’autre point majeur abordé par la firme nippone concerne la gestion des solutions de stockage. La console de Sony embarque un SSD NVMe qui offre un excellent débit de 5,5 Go/s ; en revanche, sa capacité est relativement limitée : il fait 825 Go, mais seulement 667 Go environ sont utilisables ; autant dire qu’il sera vite rempli. Pour accroitre cet espace, il y aura, a priori, deux options : un SSD M.2 ou un dispositif USB. Mais dans les deux cas, les modalités restent floues. Surtout, Sony conditionne tout ceci par d’incertains « in the future ».

PlayStation 5 vs Xbox Series X : l’heure du match a sonné

Beaucoup d’incertitudes à quelques jours de la sortie

Ajouter un SSD M.2 pour accroître la capacité de stockage ? Oui, « à l’avenir » ; les critères requis pour ces SSD M.2 ? Sony partagera « plus de détails à l’avenir ». Cependant, la société précise déjà « qu’un niveau de performance minimum pour le lecteur SSD M.2 sera exigé », en attendant, là encore, « plus de détails à l’avenir » ; et vertueusement, la société déconseille d’investir dans un SSD M.2 pour le moment.

En ce qui concerne la possibilité de stocker (et non pas de jouer) à des jeux PS5 grâce à une clef USB, idem ; la firme précise que « des recherches sont en cours pour permettre aux joueurs de stocker (mais pas de jouer) des jeux PS5 sur une clé USB dans une prochaine mise à jour ».

Au rang des bonnes nouvelles, sachez qu’il est en revanche possible de jouer à des titres PS4 installés sur une clef USB.

Bref, vous en conviendrez, tout ceci n’est pas d’une grande clarté. Du côté de Microsoft, la situation est clarifiée depuis plusieurs jours : les dispositifs doivent être en USB 3.0 et avoir une capacité de 128 Go au minimum.