Plier votre iPhone ne serait pas possible avant 2027

Après la sortie de l’iPhone 15, les regards se tournent logiquement vers l’iPhone 16, cependant Apple pourrait avoir une petite surprise pour ses fans. En effet, la firme serait en train de travailler sur un modèle de smartphone pliant, malheureusement, celui-ci accumulerait les retards.

Apple a donné l’habitude à ses consommateurs de sortir un smartphone chaque année. Depuis le début de l’iPhone en 2007, la firme de Cupertino n’a pas manqué à cette règle, le dernier mobile en date, l’iPhone 15, étant sorti en septembre 2023.

Les utilisateurs de la firme à la pomme croquée peuvent donc s’attendre à la sortie d’un iPhone 16 en fin d’année 2024. Apple aurait également un autre modèle dans les cartons. En effet, la firme s’intéresserait de près aux appareils pliables et voudrait commercialiser des iPhone et des iPad de ce genre à l’avenir.

D’ailleurs, selon une source du média coréen Alpha Business, un iPhone doté d’un écran pliant pourrait bel et bien voir le jour. En revanche, il faudrait s’armer de patience puisque celui-ci ne serait pas lancé officiellement avant 2027.

Cela paraît loin, surtout quand on prend en considération la concurrence à laquelle va devoir se confronter Apple. Les smartphones pliables ne sont plus aussi novateurs qu’auparavant et de nombreux constructeurs proposent déjà leur propre modèle. C’est notamment le cas avec Samsung, le rival principal d’Apple, qui a commercialisé son Galaxy Z Fold 5 en août 2023.

iPhone 15 Pro ©Unsplash

L’iPhone pliable accumule les retards

Malheureusement, la firme de Cupertino accumulerait les retards, ce qui pourrait être dommageable lors de la sortie de son iPhone pliable. Il semblerait que ce smartphone aurait dû sortir initialement en 2026. Cependant, des problèmes d’approvisionnement et des contraintes techniques ont repoussé sa sortie.

Ce genre de problème impacterait également une autre machine du même type : un MacBook doté d’un écran pliable de 20,3 pouces. En plus de ces retards, l’iPhone pliable pourrait rencontrer d’autres déconvenues.

En général, le lancement d’un smartphone Apple est accompagné de celui d’une nouvelle puce pour l’alimenter. Si l’iPhone pliable est en retard d’un an, il est possible que celui-ci soit obsolète avant même sa sortie.

Encore une fois, cela pourrait placer Apple dans une position précaire face à la concurrence qui a désormais l’habitude de sortir des smartphones similaires. Cependant, il est possible que cette obsolescence ne voie jamais le jour. Apple pourrait très bien profiter du délai supplémentaire pour améliorer la puce avant la sortie.

Il faut également espérer que cette initiative ne se transforme pas en débâcle similaire à celle de l’Apple Car. La complexité du projet couplée aux divers retards que l’iPhone pliable pourrait entraîner une annulation du projet (dans le pire des cas). Cela serait une très mauvaise nouvelle pour les aficionados du constructeur.

D’autant plus que l’écosystème, après 17 ans, commence un peu à tourner en rond. Bien qu’ils apportent des évolutions techniques chaque année, les iPhone peinent à évoluer réellement, un nouveau genre de smartphone pourrait être un second souffle pour la marque.

Apple souhaite commercialiser des iPhone pliables à l’avenir.

Malheureusement, ceux-ci seraient en retard suite à des problèmes d’approvisionnement.

Initialement prévu pour 2026, l’iPhone pliable ne serait pas lancé avant 2027.

Source : Alpha Business